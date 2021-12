Xuất khẩu vượt khó về đích ấn tượng

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng bức tranh xuất khẩu vẫn là điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH Tứ Hải chế biến các sản phẩm thủy sản xuất khẩu tại xưởng.

Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng

Những ngày này tại Công ty TNHH Tứ Hải (TP. Vũng Tàu), công nhân các chuyền đang nỗ lực sản xuất để kịp các đơn hàng cho đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Đào Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, so với mọi năm, dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác phòng chống dịch, dự phòng nguyên liệu cũng như linh hoạt trong giao dịch nên công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kể cả trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội. Các hoạt động giao dịch, giao thương với đối tác đều được công ty thực hiện thông qua môi trường mạng nên việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận thời gian giao hàng đều triển khai thuận lợi và 400 công nhân cũng có việc làm ổn định.

Năm 2021, sản lượng xuất khẩu của công ty đạt 2.585 tấn sản phẩm các loại, kim ngạch xuất khẩu 22 triệu USD, lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng. Trong đó 70% sản phẩm được xuất sang Nhật Bản, 30% xuất sang Hàn Quốc. Hiện nay, DN cũng đã bắt đầu làm việc với đối tác cho các đơn hàng năm 2022.

Còn tại Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền), ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa cho biết, sau thời gian giãn cách phải tạm dừng hoạt động, công ty đã trở lại guồng sản xuất để kịp các đơn hàng đã ký với các đối tác châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Canada… Hiện nay, công ty có 20 mặt hàng đan lát từ lục bình và nhựa giả mây, được khách hàng nước ngoài ưa chuộng bởi vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng màu, cũng như hóa chất.

Mỗi năm, công ty sản xuất từ 90.000-110.000 sản phẩm xuất đi các nước, với tổng doanh thu hàng năm đạt từ 38-45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 25-30%/năm. Trong đó, 2/3 sản phẩm xuất đi thị trường châu Âu, 1/3 sản phẩm xuất đi Mỹ, Nhật Bản.

Năm 2021, dù dịch bệnh khiến các đơn hàng giảm nhưng công ty vẫn bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm và công nhân vẫn có việc làm thường xuyên, với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. “Ngoài nỗ lực hoàn thành các đơn hàng trong năm 2021, công ty cũng đã xây dựng kế hoạch để đàm phán và ký các đơn hàng mới cho năm 2022. Đồng thời, công ty cũng đã chủ động nhập nguyên liệu từ 70-80 tấn/tháng để sản xuất.

Hy vọng năm 2022, dịch được kiểm soát tốt hơn để DN có thêm được nhiều đơn hàng mới. Dự kiến nếu điều kiện thuận lợi đơn hàng nhiều, mỗi tháng công ty có thể bảo đảm sản xuất khoảng 3 triệu sản phẩm các loại/tháng”, ông Đạt cho biết thêm.

Công nhân Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa (huyện Long Điền) gia công giỏ lục bình xuất khẩu tại xưởng.

Lực đẩy từ các hiệp định thương mại tự do

Theo đánh giá của Sở Công thương, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô toàn tỉnh tính đến hết tháng 11/2021 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng 13,28%, tương đương hơn 5,3 tỷ USD, đạt 93,44% kế hoạch năm. Ước cả năm 2021, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô toàn tỉnh tăng 15,32% so với năm 2020, tương đương hơn 5,8 tỷ USD, đạt 103,22% kế hoạch năm.

Trong đó, thị trường châu Mỹ tăng 99,73%; thị trường châu Âu tăng 2,9 lần; thị trường châu Phi tăng 2 lần; một số nước ở thị trường châu Á tăng như: Bangladesh tăng 2,4 lần; Thái Lan tăng 2 lần; Indonesia tăng 2 lần; Ấn Độ tăng 89,27%; Hàn Quốc tăng 40,30%... Đóng góp vào mức tăng này do các DN xuất khẩu đã nỗ lực huy động tối đa nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch, không để dịch xâm nhập vào các nhà máy đồng thời duy trì sản xuất để kịp hoàn thành các đơn hàng đã ký kết.

Ngoài ra, các DN cũng đã tận dụng tốt cơ hội, ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực để đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường có nhiều tiềm năng.

Các nhóm ngành xuất khẩu vẫn ghi nhận điểm sáng ở các nhóm thế mạnh như: CN-TTCN với tỷ trọng 91,50%, tăng 10,31% so với cùng kỳ, tương đương hơn 4,8 tỷ USD (sắt thép tăng 76,72%; sản phẩm từ sắt thép tăng 71,39%; vải các loại tăng 59,85%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 38,83%; giày dép các loại tăng 16,55%; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng 2 lần…); nhóm nông - lâm sản tăng 2 lần, đạt 232,81 triệu USD, chiếm 4,38% về tỷ trọng (xơ, sợi dệt các loại tăng 2,1 lần; cao su tăng 53,11). Nhóm thủy sản tăng 27,73%, đạt 219,42 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,13%. (Nguồn: Sở Công thương)

Dự báo năm 2022, xuất khẩu sẽ gặp còn khó khăn nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng, do DN đã và đang tiếp cận tốt những thị trường mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do. Tỉnh cũng đã đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2022 hơn 6,36 tỷ USD, tăng 8,42% so với năm 2021.

Để có thể hoàn thành mục tiêu này, Sở Công thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ DN thực hiện các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP; EVFTA; UKVFTA…; tiếp tục xây dựng chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh đến năm 2025 và đề xuất thị trường xuất khẩu trọng điểm của tỉnh để đưa vào chương trình xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phối hợp với Bộ Công thương để cập nhật thông tin thị trường, các chính sách chế độ mới liên quan đến xuất khẩu nhằm giúp DN tiếp cận thông tin về thị trường xuất khẩu, ngành hàng xuất khẩu.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU