Giá dê giảm sâu, người nuôi gặp khó

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh là 90 ngàn con, tăng khoảng 2,8% so với năm 2020. Ðây là mô hình phù hợp với nông dân do dễ nuôi, chịu được thời tiết khắc nghiệt, không cần nhiều vốn, đất canh tác và tận dụng được nhiều nguồn thức ăn. Do vậy, những năm gần đây, mô hình được nhiều người dân lựa chọn để phát triển kinh tế, khiến đàn dê tăng nhanh.