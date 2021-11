Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 9/11.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nhiều dự án không đạt tiến độ

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trên địa bàn tỉnh có 42 dự án, công trình trọng điểm cần tập trung thực hiện. Trong đó, có 19 dự án (12 dự án giao thông và 7 dự án thuộc lĩnh vực khác) đầu tư công và 23 dự án đầu tư bằng nguồn vốn DN. Trong số 42 dự án nói trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định 10 dự án trọng điểm thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 gồm: cầu Phước An; đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Vườn thú hoang dã Safari; Khu đô thị Tây Nam TP. Bà Rịa; Trung tâm logistics Cái Mép Hạ; đường 991B; Trung tâm kiểm tra chuyên ngành khu vực Cái Mép - Thị Vải; chỉnh trang trục đường khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu; Công viên 30/4, TP. Bà Rịa; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Đức.

Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 11/2021, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ. Cụ thể, 3 dự án đang rà soát lại phương án quy hoạch, thay đổi phương án nguồn vốn đầu tư; 19 dự án, công trình cơ bản bảo đảm tiến độ (9 dự án đầu tư công và 10 dự án kêu gọi đầu tư); 20 dự án, công trình chưa bảo đảm tiến độ do vướng mắc (9 dự án đầu tư công và 11 dự án kêu gọi đầu tư). Riêng 10 dự án dự kiến khởi công giai đoạn 2021-2025 có 7 dự án triển khai chưa bảo đảm lộ trình theo Kế hoạch 01-KH/BCĐ do có vướng mắc về bổ sung thủ tục theo quy định pháp luật.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, dự án Vườn thú hoang dã Safari kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Xuyên Mộc có diện tích 630,3ha, chậm tiến độ do thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chậm. UBND tỉnh đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Quốc phòng về thu hút nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài. Dự kiến trong tháng 11/2021, sau khi hoàn chỉnh phương án quy hoạch theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng, tỉnh sẽ ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án cầu Phước An cũng là một trong những dự án chậm tiến độ. Dự án này đã được Bộ KH-ĐT xem xét, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 2.400 tỷ đồng (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án) trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, dự án chậm so với kế hoạch đề ra do vị trí đã được Bộ GT-VT phê duyệt trước đây vào năm 2013, nay do vướng quy định nên chưa thực hiện đúng kế hoạch. Dự kiến đến tháng 12/2021, UBND tỉnh BR-VT, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có ý kiến trình Bộ TN-MT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án.

Cần vào cuộc quyết liệt hơn

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các ngành chức năng cần tập trung tìm phương án phù hợp, tạo sự công bằng cho người dân cũng như tạo hiệu ứng, cách làm mới trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tốt an sinh xã hội cho người dân có đất bị thu hồi.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội của BR-VT. Vì vậy, các ngành, địa phương phải tập trung rà soát, nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khẩn trương giải phóng mặt bằng và thúc đẩy các thủ tục liên quan đến đất đai, triển khai lập đồ án quy hoạch để sẵn sàng cho công tác đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo động lực để nhà đầu tư quyết tâm tham gia triển khai dự án.

Đặc biệt, địa phương nào có dự án trọng điểm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy nơi đó cần phải vào cuộc một cách quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư không bảo đảm tiến độ; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư công, đô thị, nhà ở. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu gặp vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được tháo gỡ. Riêng đối với các dự án trọng điểm thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành chức năng cần tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Trung ương hướng dẫn cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

