Huyện Long Điền kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các công ty đông công nhân

Sáng 9/11, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền do ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra 2 công ty đông công nhân trên địa bàn huyện gồm: Công ty TNHH KNK Bà Rịa (xã An Nhứt) và Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi).

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Công ty TNHH KNK Bà Rịa cho biết, công ty hiện có 170 công nhân, chủ yếu là lao động tại địa phương. 100% công nhân làm việc tại công ty đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1.

Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH KNK Bà Rịa báo cáo với Đoàn kiểm tra của huyện Long Điền về công tác phòng, chống dịch tại công ty

Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại công ty cho thấy, Công ty TNHH KNK Bà Rịa có thành lập BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 và các tổ an toàn COVID-19 tại phân xưởng nhưng không phân công, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các thành viên không nắm được các quy trình xử lý khi xảy ra một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại công ty. Công ty hiện chưa có nhân viên y tế, phòng cách ly y tế sử dụng trong trường hợp công ty có công nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 chưa được bố trí đúng theo quy định. 100% công nhân của công ty chưa thực hiện việc khai báo y tế qua giấy hoặc qua mã QR CODE. Công ty cũng chưa trang bị hệ thống camera giám sát phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời chưa bảo đảm việc xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 cho cán bộ và công nhân theo thời gian quy định. Việc phun xịt hóa chất khử khuẩn toàn bộ công ty thời gian qua cũng không được thực hiện.

Công nhân Công ty TNHH KNK Bà Rịa sản xuất túi xách xuất khẩu.

Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi) sản xuất giày da, có hơn 2.100 lao động đang làm việc. 100% công nhân đều được tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó số công nhân được tiêm đủ 2 mũi là hơn 47%. Công ty tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho công nhân luân phiên, với khoảng 300 công nhân được xét nghiệm mỗi ngày, riêng 62 công nhân là người tỉnh Bình Thuận làm việc tại công ty được xét nghiệm nhanh kháng nguyên hằng ngày. Công ty hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải bố trí 11 xe đưa đón công nhân có nhà ở tại huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bình Thuận, mỗi xe không chở quá 20 người. Định kỳ 2 tuần/ lần, công ty tổ chức phun xịt hóa chất khử khuẩn toàn công ty, xe đưa đón công nhân được khử khuẩn hằng ngày. Công ty bố trí được 2 phòng cách ly y tế tạm thời với đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cách ly y tế khi công nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở.100% công nhân đều thực hiện khai báo y tế hằng ngày. Công nhận được bố trí thời gian ăn trưa theo ca, đảm bảo giãn cách….

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Long Điền tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 cho công nhân Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi).

Để bảo đảm an toàn cho người lao động, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền đề nghị Công ty TNHH KNK Bà Rịa và Công ty TNHH Chan Chun Vina bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và hướng dẫn của các ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phát triển sản xuất”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền yêu cầu, Công ty TNHH KNK Bà Rịa và Công ty TNHH Chan Chun Vina nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như yêu cầu 100% công nhân thực hiện khai báo y tế hằng ngày trước khi vào làm việc; tuyên truyền cho công nhân chủ động khai báo với lãnh đạo công ty nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, khó thở; hằng ngày theo dõi số lượng công nhân nghỉ việc và lý do nghỉ việc, đặc biệt quan tâm đến những công nhân nghỉ việc vì bệnh; rà soát lại công nhân chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, báo cáo về Phòng Y tế huyện để sớm tổ chức tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho công nhân; bảo đảm công tác xét nghiệm COVID-19 cho công nhân đúng thời gian quy định.

Riêng đối với Công ty TNHH KNK Bà Rịa, lãnh đạo huyện Long Điền yêu cầu, từ nay đến trước ngày 14/11, công ty phải khắc phục, hoàn thiện một số vấn đề trong công tác phòng, chống dịch như: tuyển dụng nhân viên y tế, lắp đặt hệ thống Camera giám sát, bố trí lại phòng cách ly y tế tạm thời theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sau ngày 14/11, huyện sẽ tổ chức hậu kiểm tra, nếu công ty không khắc phục được những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch, huyện sẽ yêu cầu đóng cửa, ngừng sản xuất kinh doanh cho đến khi công ty thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN