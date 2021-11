Doanh nghiệp đỡ lo lắng vì vắc xin đã bao phủ

Tại các KCN đã xuất hiện nhiều chùm ca lây nhiễm dịch COVID-19 mới. Nhưng điều may mắn là BR-VT đã kịp tiêm vắc xin cho 97,56% người dân trên 18 tuổi (tính cả mũi 1 và mũi 2). Nhiều KCN đạt tỷ lệ 100% công nhân, người lao động được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Tiêm vắc xin mũi 1 cho công nhân tại Công ty TNHH Thép SMC.

Gần 100% công nhân tại các KCN đã tiêm vắc xin mũi 1

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch và an toàn sản xuất kinh doanh, từ đầu giữa tháng 10 đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân lao động.

Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 hiện có 17 DN, với khoảng 5.265 công nhân lao động. Đến thời điểm này, số lao động đã tiêm vắc xin là 4.921 người (chiếm 93%). Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 2.280 người. Theo các DN, việc tiêm vắc xin cho công nhân lao động vào thời điểm này là giải pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất kinh doanh cho DN.

Ông Matsumura Hirogshi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3) cho biết, đến thời điểm này, công ty đã đạt 100% độ bao phủ vắc xin cho người lao động. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin này là biện pháp giúp công ty phòng, chống dịch, ổn định để duy trì sản xuất bình thường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, DN cũng yêu cầu toàn bộ người lao động chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch khác, nhất là khi về nhà, khu trọ sinh hoạt ngoài giờ làm để bảo đảm an toàn trước hết cho bản thân và cộng đồng xung quanh. Đồng thời, DN mong muốn những lao động còn lại được tiêm mũi 2 đúng khi đến hạn. Bởi đây là việc rất quan trọng để việc duy trì chuỗi cung ứng sản xuất.

Báo cáo từ Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, trong vòng một tuần qua, tại các DN trong KCN liên tiếp xảy ra các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, tại các KCN trên địa bàn tỉnh có 88 trường hợp F0 đã được đưa đi điều trị, cụ thể: KCN Phú Mỹ I có 6 F0; KCN Phú Mỹ 3 có 6 F0; KCN Đất Đỏ có 2 F0; KCN Đông Xuyên có 28 F0; KCN Mỹ Xuân A2 có 19 F0; KCN Mỹ Xuân A có 7 F0; KCN Mỹ Xuân B1 Conac có 5 F0; KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng có 1 F0 và KCN Sonadezi Châu Đức 13 F0.

Ông Mr.Park Sung Gon, Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng) cũng cho biết, 100% lao động của công ty đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID -19. Đây là điều kiện để công ty yên tâm sản xuất trong những tháng cuối năm. Sau khi tiêm vắc xin, công ty phân công người có chuyên môn theo dõi sát sao phản ứng sau tiêm của người lao động, bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp, cung cấp các loại thuốc vitamin hỗ trợ sức khỏe. Đến nay, tất cả đều an toàn.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, nhằm bảo đảm miễn dịch cho người lao động, tính đến 100% người lao động tại các KCN được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và hơn 34% người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2. Trước khi triển khai tiêm vắc xin, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai lập danh sách đối tượng được tiêm chủng theo phân bổ chỉ tiêu của Sở Y tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo DN và ngành y tế thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch tại điểm tiêm. Qua đó, giúp người lao động yên tâm làm việc, góp phần bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại DN.

100% người lao động tại Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam đã tiêm vắc xin mũi 2.

Nỗ lực bao phủ vắc xin

Ông Phan Lê Hân, Phó Phòng Doanh nghiệp-Ban Quản lý các KCN cho biết, Ban đã phối với các ngành chức năng, các địa phương tuyên truyền vận động DN và người lao động khẩn trương tham gia tiêm vắc xin đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế và để bảo đảm đủ điều kiện cho người lao động làm việc tại DN để vừa phòng chống dịch dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện mục tiêu của tỉnh là thúc đẩy phục hồi đầu tư, sản xuất, kinh doanh với phương châm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải bảo đảm an toàn”, hiện tại BR-VT đang nỗ lực phân bổ vắc xin trong đó ưu tiên hàng đầu là tiêm mũi 2 đúng thời hạn cho người lao động tại các KCN. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 2 chưa cao, do đó để phòng ngừa dịch COVID-19, người lao động cần thực hiện nghiêm các quy định 5K về phòng dịch, hạn chế hoạt động tập trung đông người. Ban Quản lý các KCN đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19, trong đó lưu ý các DN không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch của lãnh đạo DN, của công nhân, người lao động; duy trì, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Đồng thời, rà soát lại kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại DN, để cập nhật bổ sung trong tình hình hình mới để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, phòng, chống lây lan ở mức cao nhất và bảo đảm an toàn sản xuất, sức khỏe của người lao động. Các DN cũng đẩy mạnh tuyên truyền và động viên công nhân người lao động hưởng ứng và tham gia tiêm vắc xin đầy đủ khi được phân bổ để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động ổn định của DN góp phần tạo miễn dịch cộng đồng.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN