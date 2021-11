Kiểm soát dịch, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất

Tại hội nghị, các chủ đầu tư KCN, CCN, DN đánh giá cao công tác điều hành, lãnh đạo của tỉnh trong phòng, chống dịch, tạo điều kiện để các chủ đầu tư KCN, CCN, DN yên tâm sản xuất kinh doanh. Các DN đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn cụ thể các khâu trong quy trình xử lý tình huống dịch bệnh xảy ra, khâu nào DN phải thực hiện, khâu nào do cơ quan chuyên môn đảm trách; đồng thời hỗ trợ về chuyên môn khi các KCN, CCN thành lập trạm y tế lưu động. Theo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 ban hành ngày 11/11 của UBND tỉnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tổ y tế hoặc hợp đồng với đơn vị y tế để giám sát, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cũng như xử trí ban đầu khi xảy ra ca nhiễm, nghi nhiễm. Phóng viên Báo Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ý kiến đại diện một số DN xung quanh vấn đề này. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Tín Nghĩa-Phương Đông (chủ đầu tư hạ tầng KCN Đất Đỏ) Khó khăn hiện nay đối với các KCN là lượng xe ra vào để cung ứng vật tư, nguyên liệu cho các DN sản xuất rất nhiều, mình chủ đầu tư sẽ khó kiểm soát hết được. Chúng tôi mong muốn các DN, nhà máy phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện khâu này. Bên cạnh đó, một số DN chưa áp dụng triệt để các văn bản về công tác phòng, chống dịch tại DN. Nhiều DN vẫn còn lúng túng khi nhà máy xảy ra F0. Do đó, ngành chức năng cần tổ chức tập huấn tại chỗ để DN triển khai tốt hơn. Tôi rất tán thành việc thành lập tổ y tế tại các KCN, CCN vì sẽ giúp giảm áp lực cho y tế tại địa phương nhưng cần có cán bộ y tế của cơ quan nhà nước điều hành. Đối với các DN có đủ điều kiện nên cho cách ly tại nhà máy, để họ có thể vừa điều trị vừa sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Đầu tư & Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I Hiện nay, KCN Đông Xuyên đã cho thuê hầu như 100% đất. Để thành lập tổ y tế lưu động thì phải ghép lại tại nhà điều hành KCN. Do đó, chúng tôi đề nghị ngành y tế khảo sát xem có đủ điều kiện để công ty tiến hành thành lập. Ngoài ra, Công ty cũng đề nghị ngành y tế công bố danh sách các phòng khám đủ tiêu chuẩn khám và thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 để DN lựa chọn khi có nhu cầu. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP SONADEZI Châu Đức (chủ đầu tư hạ tầng KCN Châu Đức) Chúng tôi luôn cùng với chính quyền các cấp phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, việc triển khai phòng chống dịch tại chỗ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là do DN thuê hạ tầng phải giao thương, trao đổi hàng hóa, chủ đầu tư KCN không thể kiểm soát được việc tiếp xúc trong nội bộ DN... Do đó, cần xây dựng cơ chế kiểm soát cho kỹ càng. Ngoài ra, ngành y tế cần vận động, hướng dẫn DN triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Hiện nay, quan điểm về phòng chống dịch ở mỗi DN khác nhau.