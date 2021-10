Sẽ trục vớt tàu Mỹ An 1 vào đầu tháng 11/2021

Ngày 27/10, đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đã gửi văn bản đến các sở, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xin ý kiến về phương án trục vớt, thanh thải xác tàu Mỹ An 1 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu. Theo đó, sau ngày 2/11, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu sẽ xem xét, phê duyệt phương án trục vớt.

Vị trí tàu Mỹ An 1 chìm cách mũi Vũng Tàu 7,2 hải lý.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 14/9, tàu Lisa Auerbach (quốc tịch Liberia, IMO 9388900, trọng tải 12.685 DWT) chở thiết bị đang trên hải trình đến TP.HCM đã đâm va tàu Mỹ An 1 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải hơn 10.320 tấn) đang neo đậu tại vị trí I8 (thuộc khu neo đậu Vũng Tàu), trên tàu chở hơn 9.900 tấn clinker và 17 người. Vụ tai nạn làm tàu Mỹ An 1 chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam - Tây Nam. Toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1 được cứu sống và đưa lên tàu Lisa Auerbach an toàn. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã triển khai trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu quanh xác tàu chìm.

Tin, ảnh: SA HUỲNH