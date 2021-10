PVFCCo triển khai chương trình sử dụng phân bón an toàn, hiệu quả

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, cân đối, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

Chương trình được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), nhà sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ là 1 trong 15 DN đầu ngành được Cục Bảo vệ thực vật chọn lựa, ký kết hợp tác.

Theo nội dung ký kết, Cục BVTV và PVFCCo cùng phối hợp để tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nông dân kiến thức về việc sử dụng phân bón an toàn, cân đối - hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chuyển giao, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; kiến thức để nhận biết và phân biệt phân bón giả, kém chất lượng, hàng giả hàng nhái,... trên thị trường. Đồng thời, tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho đại lý, cơ sở buôn bán phân bón những văn bản, quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực phân bón; kỹ thuật bảo quản và sử dụng phân bón an toàn, cân đối - hiệu quả để có thể áp dụng, hướng dẫn lại cho nông dân khi mua phân bón sử dụng; Thực hiện các mô hình trình diễn sử dụng phân bón an toàn, cân đối - hiệu quả trên một số cây trồng chủ lực tại địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất và chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác cho người nông dân để áp dụng. Qua đó, tạo ra chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

PHAN HÀ