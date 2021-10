Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 8,8% so với cùng kỳ

Chiều 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn đạt khá so với cùng kỳ. Cụ thể: tổng doanh thu thương mại, dịch vụ 10 ngàn tỷ đồng, đạt 66,3% kế hoạch (tăng 8,8% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 2.300 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch (tăng 8,8% so cùng kỳ); thu ngân sách hơn 429 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đến nay cơ bản đã được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; đặc biệt là việc hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đến nay, toàn huyện đã có 38.898 người đã được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 94 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 114 đảng viên, đạt hơn 89% chỉ tiêu tỉnh giao; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng công tác tuyên truyền góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm như: đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội còn thấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phương án chuẩn bị cho học sinh đến trường trở lại; các biện pháp, giải pháp phù hợp để kiểm soát tốt dịch bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới...

NGỌC TUYỀN