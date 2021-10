Các công trình xây dựng tăng tốc

Hơn 2 tuần qua, nhiều công trình xây dựng đã tăng tốc thi công trở lại sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí về phòng chống dịch COVID-19, với mục tiêu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công của BR-VT đạt kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác Sở Xây dựng kiểm tra công tác phòng dịch tại công trình xây dựng Trường Mầm non Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Tăng tốc để về đích đúng kế hoạch

Công trình Trung tâm dịch vụ công tỉnh và trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND những ngày nay đã rộn rã tiếng máy cẩu, máy hàn, máy cưa… Trên công trường, 34 công nhân, người lao động làm việc căng mình để bù lại hơn 2 tháng tạm dừng do giãn cách theo Chỉ thị 16. Móng và tầng hầm, hạng mục khó khăn nhất của công trình đã bắt đầu hoàn thành. Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tiến, đơn vị thi công cũng đang rốt ráo cho công nhân tăng ca để bắt đầu đổ cọc bê tông, đổ sàn.

Được khởi công từ tháng 3/2021, dự kiến đến tháng 9/2023 công trình sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công trình tạm dừng một thời gian. “Khi hoạt động trở lại, chúng tôi phải xây dựng phương án phòng chống dịch, yêu cầu người lao động phải ký cam kết với đơn vị thi công thực hiện 3 tại chỗ hoặc 1 cung đường 2 điểm đến. Chúng tôi hiểu rõ, chỉ cần xảy ra sơ suất trong công tác phòng dịch thì công trình sẽ phải tạm dừng, thiệt hại đầu tiên thuộc về đơn vị thi công”, ông Trần Văn Lành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tiến nói.

Công nhân làm việc trên công trình xây dựng Trung tâm dịch vụ công tỉnh và trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND.

Tại công trình Trường mầm non Lộc An (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất Tân Thuận áp dụng phương án 3 tại chỗ đối với 13 công nhân. Theo quy định, trong 2 tuần, 5-10% công nhân phải xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần, kinh phí do đơn vị thi công chi trả. Bà Huỳnh Thị Chi, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, trường mầm non Lộc An có tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9/2020. Theo kế hoạch, công trình sẽ bàn giao vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thay vì phải có 45-50 công nhân làm việc cùng một lúc thì nay chỉ có 13 công nhân trên địa bàn huyện Đất Đỏ được trở lại làm việc.

Tương tự như vậy, trước khi xảy ra dịch bệnh, công trình Trường mầm mon Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) phải sử dụng 30-40 công nhân. Từ ngày 23/9, sau một thời gian dài tạm dừng theo Chỉ thị 16, công trình khởi động trở lại với 9 người nhưng làm vẫn chưa hết công suất. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Quốc Duy, đơn vị thi công cho biết, công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhưng do ảnh hưởng của dịch, nhiều thiết bị như cửa, thiết bị vệ sinh… vẫn chưa được vận chuyển tới công trình để lắp ráp và hoàn thiện. “Do đó, theo kế hoạch công trình phải bàn giao vào tháng 1/2022 nhưng khả năng sẽ bị chậm trễ hơn 1-2 tháng”.

Đảm bảo yêu cầu phòng dịch

Công nhân làm việc trên công trường xây dựng Trường Tiểu học phường 11 (TP. Vũng Tàu).

Theo ông Đồng Nhật Bình, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, năm 2021, huyện Đất Đỏ được phê duyệt 101 dự án đầu tư công với tổng nguồn vốn được bố trí hơn 484 tỷ đồng. Tính đến nay huyện đã giải ngân được hơn 263 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn của tỉnh đã giải ngân hơn 70 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch; vốn đầu cửa của huyện đã giải ngân gần 192,7 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Tuy nhiên đến nay chỉ có 26 công trình xây dựng đủ điều kiện tái khởi động trở lại. Ngoài kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch, huyện cũng tạo điều kiện để các đơn vị thi công làm việc hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng kế hoạch.

Ông Vũ Đặng Dũng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng thông tin thêm, các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh chỉ được triển khai thi công trở lại khi bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Xây dựng. Cụ thể, người lao động phải được xét nghiệm 2 tuần/lần với 5-10% số người lao động; thực hiện 5K; 3 tại chỗ hoặc “một cung đường 2 điểm đến”…

Ông Vũ Đặng Dũng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng cho biết, qua 3 ngày kiểm tra (6,7 và 8/10), đa số các chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch. Nhiều đơn vị thi công vẫn áp dụng nghiêm ngặt phương án 3 tại chỗ; xây dựng các khu cách ly y tế ngay tại công trường; lập danh sách người lao động và ký cam kết giữa người lao động với đơn vị thi công… Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin cho người lao động còn thấp. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thi công vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các đơn vị thi công cho thấy, ngoài khó khăn về nguồn lao động thì việc vận chuyển nguyên, vật liệu cũng đang gặp nhiều trở ngại. Ông Võ Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BR-VT (UDEC), đơn vị đang thi công Chung cư tái định cư Đông QL56, TP. Bà Rịa cho biết, việc vận chuyển nguyên liệu, vật tư, các linh kiện đúc sẵn từ các tỉnh thành lân cận gặp nhiều vướng mắc do quy định mỗi nơi khác nhau. “Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhân công các địa phương quay trở lại làm việc, chúng tôi chấp nhận làm ngày làm đêm, làm cả ngày nghỉ, tăng tốc thi công các hạng mục tiếp để giải ngân các công trình đầu tư công đúng tiện độ”, ông Dũng cho hay.

Bài, ảnh: QUANG VŨ