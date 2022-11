Bảo đảm an ninh, an toàn tại các công trình khí

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa có buổi tiếp và làm việc với Cục An ninh nội bộ (A02), Cục An ninh kinh tế (A04), Bộ Công an, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống khủng bố tại các công trình khí của PV GAS và Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các công trình khí.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS cho biết, hiện đơn vị bố trí 141 người phụ trách công tác bảo đảm an ninh an toàn, lập 8 chốt bảo vệ cùng lực lượng tuần tuyến kiểm tra giám sát dọc hành lang tuyến ống bờ. Đồng thời, bố trí 53 cộng tác viên là người dân sống cạnh hành lang an toàn các đường ống dẫn khí nhằm hỗ trợ, thông tin kịp thời cho PV GAS khi phát hiện các vụ việc gây mất an ninh an toàn, các công trình khí của PV GAS được trang bị hệ thống, thiết bị công cụ hiện đại, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Tổ chức tuyên truyền về an ninh, an toàn, nâng cao ý thức của người dân, huy động sức mạnh từ nhân dân để bảo vệ an ninh, an toàn cho nhà náy.

Cục An ninh nội địa đánh giá cao công tác an ninh, an toàn và phòng chống khủng bố tại các đơn vị của PV GAS. Đồng thời, đề nghị đơn vị kiểm tra kỹ công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm không xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các dây chuyền cung cấp khí, góp phần duy trì an ninh năng lượng quốc gia; định kỳ tổ chức diễn tập các phương án về mất an ninh, phòng chống khủng bố, nâng cao tính sẵn sàng khi xảy ra các tình huống mất an ninh.

Tin, ảnh: NHẬT MINH