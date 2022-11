Dầu khí tiếp tục khẳng định là vai trò trụ cột của nền kinh tế

Tính đến đầu tháng 11/2022, nhiều DN dầu khí đã hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất- kinh doanh cũng như các chỉ tiêu về tài chính. Đáng chú ý, số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí đã vượt 74% kế hoạch cả năm, tương đương với thực hiện cả năm 2021 là 112,5 nghìn tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 7,7% tổng thu ngân sách của cả nước.

Kỹ sư, công nhân PTSC trong giờ làm việc tại cảng chế tạo của đơn vị.

Về đích sớm

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đến thời điểm này, nhiều đơn vị thành viên của Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Các đơn vị đó là: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cuu Long JOC); Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HVJOC); Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) …

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là một trong những đơn vị về đích năm 2022 sớm. Lãnh đạo PVEP cho biết, ngày 4/11 vừa qua, đơn vị đã cán mốc sản lượng khai thác dầu khí 3,18 triệu tấn quy dầu, về đích sớm 57 ngày. Với kết quả này, PVEP giữ vững thành tích 13 năm liên tiếp hoàn thành sớm chỉ tiêu quan trọng này, góp phần cùng Petrovietnam đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển đất nước và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh chung hiện nay.

Trước đó, vào ngày 30/8/2022, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu bán khí đạt mốc 830 triệu m3, về đích sớm 123 ngày. Việc về đích sớm sản lượng khai thác năm 2022 được Petrovietnam giao là nỗ lực rất lớn đối với PVEP, do hệ lụy từ đại dịch COVID-19, không có mỏ mới đưa vào khai thác bù đắp cho suy giảm tự nhiên từ các mỏ hiện có…

Theo báo cáo của Petrovietnam, đến nay, toàn Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí của cả năm. Tổng doanh thu đã hoàn thành trước 4 tháng, thực hiện 10 tháng đạt 782 nghìn tỉ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ 2021. Khai thác dầu trong nước hoàn thành trước 2 tháng 18 ngày (đạt 7,04 triệu tấn), thực hiện 10 tháng đạt 7,48 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch năm. Đây là thành tích nổi bật nhất của Petrovietnam trong nhiều năm qua, bởi hệ số suy giảm sản lượng dầu trong nước giai đoạn 2016 - 2020 ở mức 11%/năm, năm 2021 là 5,7%. Hoàn thành kế hoạch tổng sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước cả năm trước 2 tháng 11 ngày (đạt 8,74 triệu tấn), thực hiện 10 tháng đạt 9,03 triệu tấn, vượt 3%.

Petrovietnam đã đưa 4 mỏ, công trình dầu khí mới vào khai thác, gồm: giàn H4 Lô PM3 CAA ngày 30-4-2022, sớm hơn so với kế hoạch 2 tháng; mỏ Đại Nguyệt ngày 8-8-2022, sớm hơn so với kế hoạch 18 ngày; giàn RC-10 ngày 28-10-2022, sớm hơn so với kế hoạch 18 ngày và giàn CTC-2 mỏ Cá Tầm ngày 28-10-2022, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng.

Dự kiến Tập đoàn/Vietsovpetro sẽ đưa công trình giàn RC-RB-1 vào khai thác từ cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 tới. Như vậy cả năm 2022 toàn Tập đoàn sẽ đưa 5 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, nhiều hơn 1 công trình so với kế hoạch năm mà Petrovietnam đăng ký với Chính phủ, Bộ/ngành.

Chiếm tỷ trọng 7,7% tổng thu ngân sách của cả nước

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, toàn Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách cả năm trước 6 tháng. Trong 10 tháng năm 2022, Petrovietnam nộp ngân sách 112,2 nghìn tỉ đồng, vượt 74% kế hoạch cả năm, tương đương với thực hiện cả năm 2021 (112,5 nghìn tỉ đồng). Với con số này, nộp ngân sách toàn Tập đoàn chiếm tỷ trọng 7,7% tổng thu ngân sách của cả nước - cao hơn so với tỷ trọng trung bình của giai đoạn 2016-2020 (7,5%). Nộp ngân sách nhà nước từ dầu thô 10 tháng đạt trên 65,5 nghìn tỉ đồng, vượt 2,3 lần dự toán năm (28,18 nghìn tỉ đồng), tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, thông tin từ Sở Tài chính cho biết, số thu ngân sách từ dầu thô 10 tháng năm 2022 hơn 38.391 tỷ đồng, đạt 231,3% so với dự toán và bằng 202,4% so với cùng kỳ.

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, kết quả nộp ngân sách cùng với các kết quả tích cực từ các lĩnh vực khác, năm 2022 sẽ là một năm thành công của Petrovietnam. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2022, vẫn còn nhiều việc phải làm, vì vậy, ông Lê Mạnh Hùng yêu cầu Tập đoàn cũng như các Ban, đơn vị, dự án phải tiếp tục quản trị rủi ro, đảm bảo duy trì hoạt động của các mỏ/dự án, công trình, nhà máy vận hành an toàn ổn định.

Đối với lĩnh vực thăm dò và khai thác, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị cần tiếp tục tập trung các giải pháp kỹ thuật, tăng cường quản trị, duy trì sản xuất, nâng cao sản lượng. Bên cạnh việc hoàn thành đưa vào 4 dự án/công trình trong năm 2022, cần tiếp tục đưa các công trình khác vào hoạt động theo đúng tiến độ, kế hoạch, góp phần đảm bảo duy trì sản lượng khai thác trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: PHAN HÀ