PV GAS dự kiến doanh thu đạt 100 ngàn tỷ đồng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu 24.329 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 3.851 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 3.089 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo PV GAS kiểm tra tiến độ tại Dự án Kho chứa 1 triệu m3 LNG Thị Vải.

Năm 2022, PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu 80.043 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay, dự kiến doanh thu cả năm 2022 của PV GAS sẽ đạt mốc 100 ngàn tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 10/2022, tổng tài sản của PV GAS đạt 85.224 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Thời gian qua, mặc dù thị trường chứng khoán lao dốc nhưng cổ phiếu GAS vẫn giữ được mức giá cao, tăng 2% trong 3 tháng qua, hiện giao dịch ở mức giá 110.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa của GAS trên thị trường 210.500 tỷ đồng, vượt qua Vinhomes đứng trong top 3 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau VCB của Vietcombank và VIC - Vinhomes của Tập đoàn Vingroup.

Tin, ảnh: HÀ AN