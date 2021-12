Bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí và chủ quyền an ninh vùng biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ vừa sơ kết việc thực hiện phương án phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí Bạch Hổ kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển năm 2021.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã phối hợp tổ chức 55 chuyến/385 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên tham gia tuần tra gần bờ, qua đó ngăn chặn, xua đuổi 43 phương tiện hoạt động gần hành lang đường ống dẫn khí; tổ chức 2 chuyến/32 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên tham gia tuần tra xa bờ, phát hiện, xử lý 11 vụ/19 tàu cá, trong đó lập biên bản 7 vụ/13 phương tiện, xua đuổi 4 vụ/6 phương tiện vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức các hội nghị truyền thông dầu khí, cấp phát 4.000 tờ rơi cho ngư dân.

Năm 2022, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp theo phương án đã ký kết, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân không neo đậu, đánh bắt hải sản, vận chuyển, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; không khai thác phế liệu, nổ mìn… trong khu vực hành lang an toàn dầu khí; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát trên bờ, trên biển, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và xua đuổi tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí.

NHÂN ĐOÀN