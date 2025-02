Thời tiết bất thường, nhiều tác động khó lường

Giữa tháng 2, thông thường Bà Rịa - Vũng Tàu đã bước vào giữa mùa khô. Nhưng năm nay, sau những tháng dài thời tiết se lạnh thì những ngày trung tuần tháng 2 còn xuất hiện mưa trái mùa. Thời tiết bất thường, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cuộc sống của người dân mà còn cảnh báo những tác động khó lường.

Mưa trái mùa, lạnh kéo dài

Ngày 12 và 13/2, mưa trái mùa xuất hiện tại TP. Vũng Tàu và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Theo Đài Khí tượng - Thủy văn, do ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nên thời tiết khu vực tỉnh có mưa trái mùa (mưa trong mùa khô).

Trong đợt mưa trái mùa này, các nơi có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, lúc 7h ngày 13/2 lượng mua đo được khu vực Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức từ 6-9 mm; khu vực Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ có tổng lượng mưa 17,6 mm… Riêng khu vực hồ Đá Đen (huyện Châu Đức) lượng mưa khá lớn (51 mm); khu vực hồ Suối Các (huyện Xuyên Mộc) lượng mưa đo được là 49,8 mm.

Ngày 13/2, nhiều người ra đường phải mang áo mưa do mưa trái mùa

Dự báo từ khoảng ngày 18 đến 20/2, một số nơi trên địa bàn tỉnh ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có mù nhẹ ở khu vực phía bắc của tỉnh và tiếp tục có mưa rào và dông. Sáng sớm có nơi mù nhẹ.

Không chỉ mưa trái mùa, tiết trời se lạnh cũng kéo dài hơn so với mọi năm. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, từ nửa cuối tháng 12/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt độ giảm nhiều, thời tiết se lạnh vào lúc sáng sớm.

Cụ thể, tại TP.Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất đạt 20 độ C xảy ra ngày 29/1. Nhiệt độ cao nhất đạt 31,6 độ C xảy ra ngày 18/1. Tại Côn Đảo, nhiệt độ thấp nhất đạt 20,5 độ C xảy ra ngày 1/2.

Nền nhiệt độ trung bình tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2025 phổ biến từ 25,6 -25,9 độ C, thấp hơn so với trung bình nhiều năm là 0,2 độ C và thấp hơn năm 2024 là 1độ C.

Anh Nguyễn Minh Đức (30 tuổi), làm việc tại một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu), cho biết: “Như bình thường mỗi sáng đi làm tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nhưng mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp khiến tôi cảm thấy lạnh nên phải mặc thêm áo khoác”.

Nhiều tác động khó lường

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, mọi sự biến đổi của thời tiết, khí hậu luôn tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe người dân và môi trường.

Chị Trần Thị Nhân (Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi năm nay đến giữa tháng 2 rồi mà vẫn còn mưa. Ngay sáng 13/2, trời mưa khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu kẹt xe không khác nào mùa mưa. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp còn bị ngập nhẹ”.

Không chỉ làm xáo trộn nếp sống sinh hoạt, thời tiết bất thường như mưa trái mùa, trời lạnh kéo dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe, mùa vụ của người dân. Cụ thể, trời lạnh kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút cúm sống lâu ngoài môi trường, từ đó phát triển, lây lan bệnh. Không khí lạnh và ẩm thấp cũng khiến tế bào đường hô hấp dễ bị tổn thương, phản ứng miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, khiến vi rút cúm dễ xâm nhập.

Sự biến đổi của khí hậu cũng đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và giá cả nông sản. Năm nay mưa trái mùa xuất hiện khiến nhiệt độ xuống thấp trong mùa khô, những yếu tố này khiến vụ thu hoạch hồ tiêu đang bị trễ hơn so với thông thường. Ông Nguyễn Văn Trụ, một nông dân trồng hồ tiêu ở huyện Châu Đức cho hay, vụ thu hoạch hồ tiêu đang bị trễ hơn so với thông thường do sự biến đổi của thời tiết.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do chịu tác động của biến đổi khí hậu nên các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như: bão, áp thấp nhiệt đới, trời lạnh kéo dài, mưa, nắng nóng… xảy ra nhiều hơn và thường có diễn biến trái quy luật. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tác động khó lường đến đời sống xã hội,

