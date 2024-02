Thời tiết đẹp trong 5 ngày Tết

Theo nhận định của Đài Khí tượng -Thuỷ văn tỉnh, 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ mùng 1 đến mùng 5) thời tiết trên địa bàn tỉnh đẹp, phù hợp cho người dân đi vui Xuân.

Cụ thể, những ngày Tết trên địa bàn tỉnh không mưa, sáng sớm TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, phía Bắc huyện Xuyên Mộc có nơi mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ban ngày từ 32-34 độ C. Khu vực phía Bắc tỉnh có nắng nóng vào buổi trưa nhiệt độ đạt 34-35 độ C. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C.

5 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh không mưa, ngày nắng, chiều tối và sáng sớm hơi se lạnh, rất phù hợp cho người dân đi chơi Tết.

Gió trong đất liền thịnh hành hướng Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10-14/2 có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5. Ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Đông Bắc-Đông Nam cấp 3-4.

Ngày 10-14/2, vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu đến Côn Đảo, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển có lúc động mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh, với những thông tin trên cho thấy thời tiết 5 ngày Tết sẽ rất đẹp. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng nóng, độ ẩm giảm thấp nên tiết trời khô hanh, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ ở khu dân cư và cháy rừng. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh nên toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin, ảnh: QUANG VŨ