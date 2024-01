Sở TT-TT làm tốt vai trò quản lý các ngành, lĩnh vực phụ trách

Chiều 29/1, Sở TT-TT tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

Trong năm 2023, Sở TT-TT tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ban hành kế hoạch năm 2023, trong đó hoàn thành 35/39 chỉ tiêu. Đơn vị cũng tập trung triển khai dữ liệu cho Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh hướng đến hình thành kho dữ liệu số kết nối, đồng bộ và tích hợp dữ liệu ngành, lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị của tỉnh; đồng thời, đưa vào vận hành chính thức 2 ứng dụng cho các thiết bị thông minh phục vụ chính quyền và người dân, DN.

Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tổng doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm 2022). Mật độ điện thoại/100 dân đạt 140 thuê bao (tăng 1,43% so với năm 2022). Mật độ internet/100 dân đạt 100 thuê bao (tăng 0,95% so với năm 2022). Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn đạt 93,55% so với 80% yêu cầu đặt ra.

Trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, Sở TT-TT tăng cường quản lý theo dõi hoạt động báo chí của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí; theo dõi quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, ban, ngành; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác truyền thông, phát ngôn của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; duy trì quảng bá hình ảnh của Bà Rịa-Vũng Tàu trên nhiều phương tiện, nền tảng truyền thông khác nhau…

PHÚ XUÂN