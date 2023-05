Nắng nóng gay gắt mở rộng trên toàn khu vực tỉnh, người dân mệt mỏi

Bản tin chiều ngày 6/5 của Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh cho thấy, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đang phải trải qua tình trạng nắng nóng đến 37 độ C. Đối với những khu vực đường bê tông, khu vực thiếu cây xanh nền nhiệt có thể cao hơn 2-3 độ C.

Trưa ngày 6/5, nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực trong tỉnh, các khu vực phía Bắc của tỉnh có nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, các khu vực ven biển phổ biến từ 34-36 độ C, tăng khoảng 1-1,4 độ C so với ngày 5/5. Độ ẩm không khí tương đối thấp. Càng về trưa, trời càng nắng nóng gay gắt, những người lao động ngoài trời cảm nhận rõ rệt hơn sự oi bức, mệt mỏi.

Nắng nóng gay gắt khiến những người làm việc lâu ngoài trời cảm thấy mệt mỏi, dễ ngất xỉu. Trong ảnh: Công nhân vệ sinh đường phố thường xuyên làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng nóng

Dự báo, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C.

Các địa phương như TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức, một phần huyện Xuyên Mộc nhiệt độ từ 36-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 40 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày thường kéo dài trong khoảng từ 12-16 giờ.

Dự báo từ ngày 9/5 trở đi, nắng nóng sẽ giảm, mưa bắt đầu tăng dần ở Nam Bộ trong đó có tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong tháng 5 vẫn tiếp tục có những ngày xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ C.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng – Thủy văn, thời tiết những ngày này nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần chú ý đề phòng với nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tin, ảnh: LINH ĐAN