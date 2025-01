Hồ Tràm-thủ phủ du lịch mới

Hồ Tràm đang vươn mình mạnh mẽ trở thành trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh.

Du khách nghỉ dưỡng tại The Grand Ho Tram.

Khách tấp nập

Một ngày đầu tháng 1, chúng tôi có mặt tại cầu ngắm biển Hồ Tràm. Trời chiều se lạnh, gió mạnh, biển động nhưng trên cầu vẫn khá đông du khách và người dân ngắm biển, chụp ảnh. Anh Nguyễn Phương Bình, đến từ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ, lần nào về Hồ Tràm du lịch nghỉ dưỡng anh cũng phải dừng chân cầu ngắm biển. Đứng trên cầu giữa trời biển rộng mở làm con người sảng khoái, nhẹ nhõm. Hơn nữa, từ biển nhìn vào còn cung cấp góc nhìn toàn diện về thiên nhiên, bãi biển thoai thoải, cát mịn màng trắng phau vô cùng ấn tượng”, anh Nguyễn Phương Bình chia sẻ.

Rời cầu ngắm biển, xuôi theo đường ven biển, chúng tôi đến khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram. Nơi đây đang tổ chức đêm nhạc Bolero Night có ca sĩ Quang Dũng, Lệ Quyên và nhiều ca sĩ chuyên dòng nhạc vàng biển diễn, khán phòng sức chứa hơn 1.000 người chật kín. Trong khi đó, các hoạt động giải trí khác trong lòng khu nghỉ dưỡng như phòng chiếu phim, bar, game zone hay khu vực đèn lồng Dragon Chandelier những chàng trai, cô gái Philippine vẫn trình diễn những bản nhạc sôi động chiêu đãi du khách. Sự kiện này là một minh chứng cho cam kết không ngừng mở rộng danh mục các hoạt động giải trí chất lượng đúng nghĩa “Quận Vui”, nâng niu trọn vẹn cảm xúc mọi lứa tuổi trong lòng khu nghỉ dưỡng của The Grand Ho Tram.

Đại diện The Grand Ho Tram cho biết, năm 2024, The Grand Ho Tram tiếp tục thu hút phân khúc chính là khách Hàn Quốc, Trung Quốc và gia tăng đột biến khách Ấn Độ nhờ đủ đầy dịch vụ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng khép kín cao cấp. Trong mùa du lịch cuối năm, The Grand Hồ Tràm tiếp tục đón phân khúc khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, tổng kết và các hoạt động gắn kết tập thể), cùng với phân khúc khách quốc tế trú đông, Việt kiều giúp The Grand Ho Tram luôn đông vui tấp nập, nhất là ngày cuối tuần.

Các resort khác như Angsana và Dhawa Hồ Tràm, Carmelina Beach Resort, Emerald Hồ Tràm Resort… cũng ghi nhận một năm thành công của phân khúc khách đoàn nghỉ dưỡng kết hợp khai thác lợi thế bãi biển dài phẳng tổ chức teambuilding gắn kết tập thể.

Du khách tham gia cùng làm bánh tại Angsana Ho Tram.

Mở ra cơ hội chuyển mình

Hồ Tràm về mặt địa giới hành chính chỉ là một ấp nhỏ ven biển, thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, cách TP.Hồ Chí Minh khoảng 125 km. Khoảng 10 năm nay, các dự án du lịch tại Hồ Tràm đi vào hoạt động tạo sức bật trong quảng bá và thu hút dòng đầu tư chảy vào khiến cái tên Hồ Tràm được mặc định trở thành thương hiệu chung cho cả dải ven biển từ Hồ Tràm đến Bình Châu. Dù chỉ mới nổi nhưng Hồ Tràm mau chóng nắm vai trò dẫn dắt về đẳng cấp dịch vụ và thương hiệu du lịch toàn vùng. Cung đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu còn được mệnh danh là cung đường “tỷ đô” với hàng loạt dự án bất động sản du lịch đang trong quá trình xây dựng.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 4/12/2024 xác định đô thị mới Hồ Tràm sẽ là đô thị du lịch biển, trung tâm kinh tế dịch vụ, du lịch quan trọng của tỉnh và của huyện Xuyên Mộc.

Với quy mô khoảng 5.067ha, quy hoạch đô thị mới Hồ Tràm được định hướng gồm 6 phân khu chức năng chính. Trong đó, khu vực phát triển du lịch có diện tích khoảng 824ha, dân số khoảng 3.000 người. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các khu du lịch nghỉ dưỡng hiện có, tại khu vực phát triển du lịch sẽ hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch gắn liền với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi giải trí, ưu tiên tổ chức các chức năng dịch vụ thương mại, công viên vui chơi, không gian mở phục vụ du lịch. Cơ quan quản lý sẽ kiểm soát khoảng cách giữa các khu du lịch nghỉ dưỡng để tạo các không gian chung và hướng tiếp cận bờ biển cho cộng đồng dân cư, dành không gian bãi biển sử dụng với mục đích công cộng. Dự báo nhu cầu phòng khách sạn đến năm 2030 khoảng 4.600 - 5.200 phòng; đến năm 2045 khoảng 10.500 - 15.000 phòng.

Khu trung tâm đô thị Hồ Tràm với diện tích khoảng 325ha, quy mô dân số khoảng 24.300 người, chia thành 2 khu vực đô thị: Khu vực phát triển mới (khoảng 144ha, 14.500 người); Khu vực phát triển hỗn hợp (181ha, 9.800 người)

4 khu vực còn lại gồm: Khu vực làng xóm đô thị hóa - khoảng 459ha, 8.200 người; Khu vực rừng phòng hộ - 918,98 ha; Khu vực rừng đặc dụng (Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu) - 1.570,52ha; Khu vực sản xuất nông nghiệp - 970,2 ha.

Hiện nay, Trung ương và tỉnh đang dồn nguồn lực đầu tư cho giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng. Chẳng hạn như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu có chiều dài khoảng 78km đang thi công mở rộng, sân bay quốc tế Long Thành… Theo ông Lưu Nguyễn, Phó Giám đốc Carmelina Beach Resort, tất cả các tuyến giao thông trên đều giúp rút ngắn quãng đường di chuyển kết nối nguồn khách trong nước và quốc tế đến thẳng Hồ Tràm. Bên cạnh đó, quy hoạch đô thị mới Hồ Tràm định hướng phát triển đồng bộ, bền vững để Hồ Tràm trở thành một trung tâm hành chính và một khu vực quan trọng trong hành lang phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại, du lịch chất lượng cao thích ứng với biến đối khí hậu, mở ra thời cơ chuyển mình mạnh mẽ khẳng định Hồ Tràm - thủ phủ mới của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bài, ảnh: KIM VINH