Doanh nghiệp du lịch mong quảng bá điểm đến ra thế giới nhiều hơn

Đó là ý kiến đề xuất của các DN du lịch tại hội nghị tổng kết công tác ngành du lịch năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025, chiều 3/1, nhằm sẵn sàng đón đầu cơ hội đón khách quốc tế khi sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hoàn thành.

Cơ sở lưu trú của Bà Rịa-Vũng Tàu đa dạng, ngày càng nâng cao chất lượng. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và Khách sạn Malibu Vũng Tàu thực hiện nghi thức công bố khách sạn đạt chuẩn 5 sao đầu tháng 12/2024.

Du lịch đạt kết quả khả quan

Năm 2024, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục ghi dấu mức tăng trưởng 2 con số. Tổng lượt khách đến tỉnh tăng 13% so với năm 2023 đạt hơn 16 triệu lượt. Trong đó, khách lưu trú 4,965 triệu lượt, tăng 11% so với năm 2023. Tổng doanh thu từ khách du lịch tăng 14,57% so với năm 2023, đạt 17.313 tỷ đồng, riêng doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13% với 6.240 tỷ đồng.

Có nhiều đòn bẩy giúp du lịch đạt được kết quả tích cực trên. Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh an toàn, nhiều sản phẩm văn hóa mới về đêm ra đời, mặt bằng chất lượng dịch vụ nâng lên. Về phía Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2024 tỉnh tập trung cho du lịch. Quản trị thương hiệu điểm đến tốt, không xảy ra tình trạng làm ăn chụp giựt, làm xấu hình ảnh du lịch địa phương. Chuyển đổi số được đẩy mạnh phát huy tác dụng quảng bá, thông tin du lịch đến du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch phát triển. Cơ sở lưu trú du lịch và hệ thống dịch vụ không ngừng nâng cấp chất lượng, thêm sản phẩm giải trí, mang đến cảm xúc trọn vẹn cho kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện, lễ hội, giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế tổ chức thành công khẳng định Bà Rịa-Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách.

Mong đưa điểm đến Bà Rịa-Vũng Tàu ra thế giới nhiều hơn

Tham luận tại hội nghị, các DN du lịch chia sẻ kinh nghiệm thu hút khách, đồng thời đề xuất, kiến nghị Sở Du lịch những vấn đề thiết thân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững ngày.

Bà Lê Thị Nga, chủ đầu tư Suối Rao Ecolodge, khu nghỉ dưỡng sinh thái được công nhận điểm đến trung hòa carbon duy nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ, Suối Rao Ecolodge theo đuổi mục tiêu Net zero cách đây 16 năm. Khi mới bắt tay đầu tư, Suối Rao Ecolodge làm cảnh quan trước, mảng xanh và loại cây trồng được triển khai trước sau đó mới bố trí dịch vụ. Đến nay, dù chưa có lãi nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đeo đuổi mục tiêu Net zero. Nhưng việc quảng bá giá trị điểm đến giảm phát thải ròng ra thế giới vẫn chỉ mình DN tìm hướng. Chủ đầu tư Suối Rao Ecolodge mong muốn, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tập trung phát triển xanh, nâng tầm du lịch theo xu hướng quốc tế, đồng thời có những hội nghị xúc tiến du lịch để DN quảng bá sản phẩm và tìm kiếm dòng đầu tư từ nước ngoài để lớn mạnh hơn.

Đồng ý kiến với Suối Rao Ecolodge, ông Nguyễn Văn Quân, CEO khách sạn Malibu Vũng Tàu nhận định, hệ thống hạ tầng giao thông liên tỉnh, kết nối nội tỉnh đang được đầu tư mạnh mẽ mở ra cơ hội đột phá cho du lịch từ năm 2026. Năm 2025 là bước đệm thực hiện xúc tiến, làm hình ảnh, thương hiệu để sẵn sàng cho năm 2026 đón khách quốc tế, đón cơ hội từ sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ngoài thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ đang phổ biến, ông Quân đề xuất đưa thêm Trung Quốc vào danh sách xúc tiến du lịch vì đây là thị trường lớn, đa dạng phân khúc khách nhất thế giới.

