Mãn nhãn với màn trình diễn môtô và rock tại Vũng Tàu

Trong hai ngày 4 và 5/1, tại công viên Tam Giác - Bãi Trước và Nhà Truyền thống Cách mạng TP.Vũng Tàu, Honda Việt Nam phối hợp cùng UBND TP.Vũng Tàu và Liên đoàn xe thể thao TP.Hồ Chí Minh tổ chức đại hội môtô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025 chủ đề “All Ride in One Ride” - “Đa cung đường, đồng trải nghiệm”. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 biker từ các CLB và cộng đồng xe phân khối lớn trên khắp cả nước.

Biker di chuyển trên đường Hạ Long qua dốc Nghinh Phong, TP.Vũng Tàu.

Biker khởi hành từ ba địa điểm TP.Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Bảo Lộc theo ba hành trình TP.Hồ Chí Minh - Vũng Tàu (Quốc lộ 51), Phan Thiết - Vũng Tàu và Bảo Lộc - Vũng Tàu hội tụ về công viên Tam Giác - Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Tại TP.Vũng Tàu, biker tiếp tục thử thách chinh phục đồi Con Heo - địa danh nổi tiếng với địa hình đồi dốc uốn lượn đầy thách thức và vi vu khám phá những cung đường đẹp bên núi bên biển.

Du khách tham quan khu trưng bày xe môtô cổ.

Tại địa điểm Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1, Ba Cu) quy tụ những mẫu xe độc lạ, hiếm có và hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng về phụ kiện, đồ chơi xe, thời trang.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những mẫu xe cổ huyền thoại như CB450 (1960), CD150 Benly (1966) hay Rebel 500, Rebel 1100, CB350 phong cách hoài cổ và những dòng xe đầy sức mạnh như NX500, Transalp, Africa Twin, huyền thoại phân khối lớn CBR1000RRR Fireblade thu hút người xem.

Đây cũng là cơ hội để người tham gia khám phá công nghệ E-Clutch tiên tiến nhất của Honda.

Một biker check in trong không gian trưng bày các dòng môtô độc lạ.

Biker và khách tham quan được thử thách lái xe sa hình, giao lưu, chia sẻ kỹ thuật chinh phục địa hình, nâng cao kỹ năng lái xe từ các biker chuyên nghiệp.

Đặc biệt, phần biểu diễn môtô với màn điều khiển xe đỉnh cao của của các biker chuyên nghiệp mãn nhãn người xem.

Các tay đua chuyên nghiệp chia sẻ kỹ thuật điều khiển mô tô thế hệ mới của Honda.

Anh Ricard, du khách Pháp chia sẻ, Vũng Tàu là điểm nghỉ dưỡng cuối cùng của gia đình anh trong 1 tháng trú đông tại Việt Nam.

Ngày nào, cả nhà anh cũng đi bộ, tắm nắng, tắm biển. Anh thích nét bình yên thường nhật của Vũng Tàu, nhưng cũng rất phấn khích khi vô tình được xem những màn biểu diễn mô tô địa hình đầy hứng khởi.

Biker biểu diễn bay vượt chướng ngại vật.

Tối 4/1, đại nhạc hội rock đồng thời cũng là lễ khai mạc đại hội Honda Biker Rally 2025 diễn ra hoành tráng tại khu vực công viên Tam giác - Bãi Trước. Ước tính thu hút khoảng 20 ngàn người là biker từ các CLB, cộng đồng xe phân khối lớn trên khắp cả nước, người dân địa phương và du khách tham gia.

Trong không gian rộng mở của Bãi Trước, dòng nhạc rock chủ đạo mang đến bầu không khí sôi động, đầy cảm hứng như slogan All Ride in One Ride. Các ca sĩ Tuấn Hưng, Vũ Thanh Vân, ban nhạc MTV, 7UPPERCUTS biến sâu khấu thành một đại hội âm nhạc trọn vẹn và đáng nhớ.

Kết thúc phần trình diễn của các ca sĩ là phần DJ khiến Bãi Trước bùng nổ trong âm nhạc, lắc lư và nhún nhảy.

Đêm nhạc rock thu hút khoảng 20 ngàn người tham dự.

Đại diện Honda Việt Nam chia sẻ, Honda Biker Rally 2025 nhằm tăng cường tinh thần kết nối, lan tỏa văn hóa chơi xe văn minh, an toàn, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê trong cộng đồng biker trên khắp cả nước.

Sự kiện còn quảng bá những cung đường đẹp của Việt Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, nơi các biker di chuyển qua để cùng hội tụ về phố biển Vũng Tàu.

