Du lịch vùng Đông Nam Bộ tăng gắn kết

Chiều 26/12, Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra tại tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, hoạt động liên kết phát triển du lịch vùng đạt được nhiều kết quả khả quan. Hàng loạt chương trình kết nối, quảng bá, nâng tầm tuyến điểm nội tỉnh và liên tỉnh được thực hiện. Từ đó ra đời nhiều tour liên tuyến, liên tỉnh khai thác chiều sâu văn hóa lịch sử và vị trí địa lý khác nhau của từng tỉnh, thành trong khu vực.

Ước tính năm 2024, toàn vùng đón hơn 73 triệu lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, hơn 67 triệu lượt khách nội địa, gần 7 triệu lượt khách quốc tế. Sự tăng trưởng khách quốc tế đạt hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch năm 2024 đạt hơn 215 ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Nghi thức trao cờ chuyển giao nhiệm vụ sơ kết vùng năm 2025 từ tỉnh Đồng Nai cho TP.Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nhận định tính hiệu quả và những lực cản trong liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh, thành đã thảo luận và đề xuất một số kế hoạch ngắn hạn, trung hạn nhằm tăng gắn kết trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2025, toàn vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung kiến tạo sản phẩm du lịch, tuyến du lịch chung rõ nét hơn để tăng tính cạnh tranh; tăng cường chuyển đổi số trong du lịch; phát huy giá trị di sản gắn với hoạt động du lịch; nâng cao công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh của vùng Đông Nam Bộ.

Hội nghị cũng diễn ra nghi thức chuyển giao cờ luân lưu tổ chức sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2025. Theo đó, nhiệm vụ thực hiện chương trình sơ kết thỏa thuận du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2025 được trao cho TP.Hồ Chí Minh.

