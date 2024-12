Du lịch vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng ấn tượng

Sáng 25/12, tại Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành Đông Nam bộ và nhóm STA (liên kết thêm 3 tỉnh/thành phố Bến Tre, Cần Thơ và An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, hoạt động liên kết vùng và nhóm STA đi vào thực chất, hiệu quả. Các Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, thông tin về sản phẩm du lịch, thị trường, xu hướng và nhu cầu của khách du lịch. Nhờ vậy, du lịch toàn vùng đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn vùng đón trên 73 triệu lượt khách, tăng 12,6 % so với năm 2023. Trong đó có trên 67 triệu lượt khách nội địa, tăng 12% và gần 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch toàn vùng năm 2024 đạt 215.178 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.

Nhiều tour, tuyến mới hình thành khai thác đa dạng tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa đặc trưng kết nối toàn vùng như: Tour văn hóa - lịch sử - tâm linh tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu Nam Bộ và hào khí Nam Bộ kết nối TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương - Tây Ninh; tour trải nghiệm ẩm thực Nam Bộ qua 4 địa phương TP.Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh; tour du lịch xanh (Go Green) kết hợp thể thao với hành trình TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu; tour chữa lành, chăm sóc sức khỏe với các điểm đến TP.Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu); tour sông nước dọc sông Sài Gòn - Đồng Nai, kết nối TP.Hồ Chí Minh với Bình Dương và Đồng Nai; tour đường thủy Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) đến hạ lưu sông Dinh, phía Tây TP.Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch-Đồng Nai.

Hội viên Hiệp hội Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành Đông Nam Bộ cùng ký kết tuyên bố chung về phát triển du lịch xanh, giảm phát thải ròng vì sự bền vững của ngành du lịch toàn vùng. Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai cũng trao cờ chuyển giao nhiệm vụ trưởng ban đại diện Nhóm STA năm 2025 cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương.

Đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành Đông Nam Bộ ký cam kết phát triển du lịch xanh.

Đây là sự kiện đầu tiên trong chương trình sơ kết liên kết du lịch Đông Năm Bộ năm 2024. Tiếp đó, chiều nay là hoạt động khảo sát các điểm đến tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai. Ngày 26/12 tiếp tục diễn chuỗi hoạt động: Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai, trưng bày sản phẩm OCOP, hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả liên kết vùng.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA