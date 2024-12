Du lịch Đông Nam Bộ đồng lòng phát triển xanh

Số liệu thống kê chưa đầy đủ năm 2024 toàn vùng Đông Nam Bộ đón trên 73 triệu lượt khách, tăng 12,6 % so với năm 2023. Trong đó có trên 67 triệu lượt khách nội địa, tăng 12% và gần 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch toàn vùng năm 2024 đạt 215.178 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023.