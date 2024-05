Sự kiện giải trí hút khách về Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ lễ

Thống kê từ Sở Du lịch, trong 5 ngày (từ 27/đến 1/5) toàn tỉnh đón hơn 626 ngàn lượt khách, tăng 25% so cùng kỳ năm 2023 (626.364/499.730). Trong đó khách lưu trú khoảng 186.238 lượt, tăng 49% so cùng kỳ năm 2023 (186.238/124.615). Riêng khách quốc tế là 28.872 lượt khách, tăng khoảng 92% so cùng kỳ năm 2023 (22.872/11.884). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 668,8 tỷ đồng, tăng hơn 12% so cùng kỳ năm 2023 (712,826/633,692). Doanh thu lưu trú khoảng 412,3 tỷ đồng, tăng gần 13% so cùng kỳ năm 2023.