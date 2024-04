Vũng Tàu: Khách đông, môi trường du lịch được bảo đảm an toàn

Sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh chủ trì buổi làm việc, kiểm tra công tác phục vụ khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu biểu dương các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm môi trường du lịch an toàn dịp lễ 30/4.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, phường, xã đã báo cáo nhanh tình hình phục vụ du khách trong 3 ngày đầu tiên của dịp lễ.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (27/4), lượng khách không quá đông (khoảng 34 ngàn lượt người tắm biển). Nhưng đến 28 và 29/4, lượng khách tăng mạnh. Lũy kế 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (từ 27-29/4), TP.Vũng Tàu đón, phục vụ khoảng 197 ngàn lượt khách.

Mặc dù khách đông, nhưng Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị và các phường bảo đảm an toàn cho du khách khi tắm biển tại các KDL, bãi biển công cộng, như: Giăng 350m dây phao (khu vực Bãi Trước), cắm cờ hiệu, biển báo, khoanh vùng ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm tại các bãi tắm; lực lượng nhân viên cấp cứu thủy nạn luôn ứng trực cứu hộ, hướng dẫn và bảo vệ an toàn cho du khách. Đồng thời, các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, túc trực, bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân, du khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra công tác trực, phục vụ lễ tại Bãi Sau, sáng 30/4.

Trong khi đó, các phường, xã cũng bố trí lực lượng ra quân kiểm tra, dẹp tình trạng buôn bán hàng rong, dọn vệ sinh tại các công viên, bãi biển, khu vui chơi... nên môi trường du lịch được giữ gìn sạch sẽ. Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, an ninh trật tự được bảo đảm. Thành phố chưa ghi nhận vụ cướp giật, trộm cắp tài sản nào.

Khách tắm biển tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu, sáng 30/4.

Ông Hoàng Vũ Thảnh biểu dương những nỗ lực của các lực lượng trong những ngày qua. Dự báo, ngày 30/4 và những ngày tới, lượng khách lớn tiếp tục đổ về Vũng Tàu để vui chơi, tắm biển.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng ứng trực theo ca kíp phù hợp để phân luồng giao thông; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp lễ để tăng giá cao; kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng rong ở bãi biển và các điểm vui chơi công cộng. Các lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực, cảnh báo, không để xảy ra tình trạng người dân, du khách bị đuối nước, tai nạn khi vui chơi, tắm biển…

Tin, ảnh: MINH THANH - CẨM NHUNG