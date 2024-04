Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục hút khách

Ngày 30/4, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng với hơn 172 ngàn lượt. Khối phòng lưu trú toàn tỉnh được lấp đầy với công suất 85 đến 95%.

Charm Resort Hồ Tràm tổ chức diễu hành rô bốt khổng lồ cho du khách chụp ảnh.

Ngày 30/4, ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục sôi động nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Cụ thể, các resort khu vực Hồ Tràm tổ chức thả diều, diễu hành hóa trang, ẩm thực. Long Hải biểu diễn diều khổng lồ.

Diều tung bay trên biển Hồ Tràm chiều 30/4.

Thời tiết nắng nóng cả ngày phần nào hạn chế hoạt động ngoài trời. Tránh nắng, từ tờ mờ sáng nhiều người đã ra biển tắm, dạo biển, thể thao. Công viên, bãi tắm đông người vào đầu buổi sáng. Quán sá, cà phê cũng nhộn nhịp.

Từ tầm 10 giờ trở đi, du khách lui về cơ sở lưu trú tránh nắng nghỉ ngơi. Các bãi tắm, điểm check in, đường sá ở các trung tâm du lịch vì thế cũng thưa vắng người. Đến cuối buổi chiều nắng dịu dần cũng là lúc bùng nổ người tắm biển.

Du khách tranh thủ tắm biển buổi sáng sớm.

Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa, Long Hải, Phước Hải trên bờ dưới biển chật kín người hóng gió, tắm biển giải nhiệt. Biển êm sóng lặng nên dù người đông nhưng toàn bộ hoạt động tắm biển đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng cứu hộ. Khách tắm biển, vui chơi an toàn. Dọc tuyến biển đều có lực lượng chức năng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Đường Thùy Vân đoạn chân dốc Nghinh Phong nườm nượp xe lưu thông vào buổi chiều tối.

Sở Du lịch thống kê, ngày 30/4 toàn tỉnh đón hơn 172 ngàn lượt khách. Khách lưu trú khoảng 59.841 lượt, riêng khách quốc tế là 10.136 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 188 tỷ đồng. Riêng doanh thu lưu trú khoảng 130,277 tỷ đồng. Ngày 30/4 cũng là ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận công suất phòng toàn tỉnh đạt 85-95%.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA