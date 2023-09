Thống kê từ Sở Du lịch, trong 4 ngày (từ 1 đến 4/9) toàn tỉnh đón hơn 535 ngàn lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách lưu trú 111.538 lượt, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày lễ đạt hơn 298 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Công suất buồng phòng toàn tỉnh trong 4 ngày đạt khoảng 80-85%. Riêng 2 ngày 2 và 3/9, có trên 90% lượng phòng được bán. Đặc biệt, huyện Châu Đức kín phòng đêm 2 và 3/9. Cũng theo Sở Du lịch, lễ Quốc khánh năm nay ghi nhận sự trở lại đáng kể của khách quốc tế với 22.798 lượt, tăng hơn 280% so với cùng kỳ.