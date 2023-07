Tháng 7, cùng với du lịch cả nước, Côn Đảo đang trong cao điểm sôi động nhất mùa du lịch hè. Lượng khách dàn trải đều suốt tuần. Côn Đảo cũng tập trung tốt nhất để làm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Nhân viên Côn Đảo Resort bổ sung hoa mới vào mô hình thác hoa cho du khách check in.

Đi lại thông suốt, điểm đến ấn tượng

Tôi đến Côn Đảo vào những ngày giữa tháng 7. Trên chuyến bay VN-B220 tuyến TP.Hồ Chí Minh-Côn Đảo chỉ còn vài chỗ trống. Hành khách chủ yếu là khách du lịch trong nước đến Côn Đảo hành hương, nghỉ dưỡng. Vài du khách trên tay ôm hoa huệ, cúc trắng hoặc giỏ trái cây tươi.

Tôi có dịp làm quen với một nhóm khách đến từ TP.Hồ Chí Minh. Chị Trần Thị Ngọc Anh, một người trong nhóm chia sẻ, mỗi tấc đất Côn Đảo đều in dấu các Anh hùng liệt sĩ. Tháng 7 năm nào, gia đình chị cũng đến Côn Đảo nghỉ dưỡng kết hợp viếng Nghĩa trang Hàng Dương và hệ thống di tích nhà tù. Thông qua chuyến đi, các con hiểu thêm truyền thống đấu tranh kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh và lịch sử hào hùng, bi thương của Côn Đảo, qua đó giáo dục cho các con đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Những năm trước, chị phải mua vé máy bay trước vài ngày, nhưng năm nay đại lý hàng không báo vé rất dồi dào. “Sát ngày khởi hành, tôi mới mua vé mà giá cũng rất mềm, 1,3 triệu đồng/vé. Ra tới đây, thấy Côn Đảo khá đông khách nhưng không đến nỗi quá đông đúc”, chị Ngọc Anh nhận xét.

Tháng 7, Côn Đảo bước vào cao điểm du lịch hè. Sắc màu nhộn nhịp phủ khắp trung tâm đảo. Nghĩa trang Hàng Dương, hệ thống nhà tù,… đông người thăm viếng. Người vui chơi hóng gió dọc bờ kè ven biển đường Tôn Đức Thắng, hàng quán trong khu chợ đêm rộn ràng từ xế chiều đến tận khuya.

Một trong những sản phẩm đặc thù của Côn Đảo là ra đảo nhỏ ngoạn cảnh, xem rùa đẻ trứng, lặn ngắm san hô cũng được đẩy mạnh trong mùa hè. Vườn Quốc gia Côn Đảo khai thác 17 tuyến sinh thái lên rừng xuống biển, xem rùa đẻ trứng, lặn biển… với lịch trình đa dạng nửa ngày, trong ngày, qua đêm trên đảo nhỏ.

Khảo sát tại nhiều khách sạn trên địa bàn, lượng khách đặt phòng, dịch vụ bình ổn, dàn trải cả tuần. Những khách sạn dịch vụ tốt, giá hợp túi tiền, công suất phòng khá ổn định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Phó Giám đốc Côn Đảo Resort cho biết, so với cùng kỳ, sức mua phòng có chậm hơn, khách cũng không giữ chỗ trước dài ngày. Công suất phòng tại Côn Đảo Resort dao động 30-40% đầu tuần và gần kín phòng từ thứ Sáu đến Chủ nhật.

Ông Nguyễn Văn Lánh, Giám đốc Công ty Du lịch Dịch vụ Tuấn Ninh, đầu tư chuỗi khách sạn và karaoke Tuấn Ninh cũng cho biết, từ tháng 7 đến nay, công suất của khách sạn Tuấn Ninh rất tốt, đạt bình quân trên 80%. Thời gian lưu trú chủ yếu 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để nghỉ dưỡng kết hợp về nguồn, tham gia tour sinh thái biển đảo.

Lần đầu tiên đến Côn Đảo và lưu trú tại khách sạn Tuấn Ninh 2 (đường Hồ Thanh Tòng), du khách Nguyễn Thị Thu Mai (Hà Nội) hết lời khen ngợi chất lượng dịch vụ tại đây: “Khách sạn nằm giữa trung tâm, gần chợ, gần các điểm tham quan. Nhân viên chu đáo, tỉ mỉ quan tâm đến cảm xúc, trải nghiệm của khách. Thiên nhiên Côn Đảo quá trong lành, biển xanh, môi trường sạch sẽ. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Côn Đảo khi có thời gian phù hợp”.

Nội thất của khách sạn Tuấn Ninh 2 được du khách khen ngợi đẹp, mới.

An toàn đặt lên hàng đầu

Nhằm mang đến kỳ nghỉ an toàn, hài lòng cho du khách, Côn Đảo tập trung tạo ấn tượng về một điểm đến dịch vụ tốt, môi trường thân thiện, giá cả bình ổn.

Theo ông Lê Văn Phong, Bí thư-Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, không chỉ mùa hè mà xuyên suốt quá trình phát triển du lịch, huyện Côn Đảo quán triệt phải chủ động xây dựng lòng tin về điểm đến an toàn. Lấy sự an toàn, an tâm của du khách là cốt lõi quyết định sự sống còn của du lịch Côn Đảo. “Chúng tôi tuyên truyền cho cộng đồng DN và toàn thể nhân dân chung tay bảo vệ, giữ gìn hình ảnh, thương hiệu an toàn, thân thiện, bình yên của Côn Đảo. Bên cạnh đó, các lực lượng công an, biên phòng… đều có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các nguy cơ nhằm bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên của Côn Đảo”, ông Phong nói.

Các DN trên địa bàn Côn Đảo đều chú ý chỉnh trang cơ sở vật chất, thay mới thiết bị đã xuống cấp, tập trung vào chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, một số DN tung ra các gói kích cầu giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Du khách thưởng thức buffet tại khách sạn The Secret Côn Đảo.

Khách sạn The Secret Côn Đảo giảm 20% giá phòng giữa tháng và các gói ưu đãi dành cho khách gia đình đặt phòng được miễn phí buffet sáng, tiệc lẩu hải sản, đưa đón sân bay. Khách lưu trú có sử dụng phòng họp tại khách sạn được miễn phí, giảm giá thuê màn hình LED, đưa đón sân bay, tích điểm thưởng, miễn phí phòng… căn cứ vào số lượng.

Côn Đảo Resort mở bán kênh các kênh bán phòng trực tuyến để thu hút đa dạng phân khúc khách; giảm từ 10 đến 20% trên giá phòng niêm yết cho khách đoàn.

Ông Lê Văn Phong cho biết thêm, du lịch Côn Đảo đã trải qua 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt, đạt 75% kế hoạch năm về doanh thu và lượng khách. Tuy nhiên, Côn Đảo có 3 tháng cuối năm gió bão, biển động, hạn chế phương tiện đường biển.

Ngoài bảo đảm an toàn, Côn Đảo tiếp tục tăng trải nghiệm cảm xúc đẹp cho du khách, tạo thêm những điểm check in tại các khu vực công cộng; khuyến khích DN có thêm sản phẩm, tạo không gian đẹp tại cơ sở kinh doanh; phối hợp với các DN lữ hành thu hút khách và quảng bá hình ảnh Côn Đảo; tăng cường sản phẩm về đêm… để thu hút khách hè và khách cuối năm.

Bài, ảnh: KIM VINH