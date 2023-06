The Secret Côn Đảo: Tung gói dịch vụ nghỉ dưỡng cho gia đình

Bà Trần Thị Phương Mai, Giám đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị The Secret Côn Đảo cho biết, The Secret Côn Đảo vừa triển khai nhiều gói nghỉ dưỡng dành cho gia đình trong mùa hè với chi phí hợp lý.

Du khách trải nghiệm dịch vụ hồ bơi tại The Secret Côn Đảo.

Cụ thể gói “Summer Family Escape” áp dụng cho gia đình có trẻ nhỏ, mức giá từ 2,5 triệu đồng/phòng/đêm, bao gồm phòng nghỉ và bữa sáng miễn phí gia đình 4 người (ba, mẹ và 2 con dưới 6 tuổi). Chương trình được áp dụng đến hết tháng 9/2023.

Gói “Couple in Love” dành cho cặp đôi, với giá từ 3,42 triệu đồng/đêm/phòng Deluxe hoặc Suite kèm đưa đón sân bay, bữa tối lãng mạn và set sô cô la cùng rượu vang sủi chào mừng đặt tại phòng.

The Secret Côn Đảo do Tập đoàn AKYN sở hữu và quản lý, mở cửa vào tháng 8/2020 với 196 phòng, một biệt thự cổ kiểu Pháp và bốn nhà hàng, café với đa dạng hương vị ẩm thực Việt Nam và quốc tế. The Secret Côn Đảo cung cấp dịch vụ khép kín, gồm: hồ bơi, spa, ẩm thực đa dạng và nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, bên cạnh các tiêu chí thân thiện với môi trường, tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa địa phương và lồng ghép các giá trị văn hóa vào những trải nghiệm hàng ngày cho du khách.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA