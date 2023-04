Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tại cuộc họp triển khai và nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ người dân và du khách dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, vào chiều 20/4.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, đến nay, thành phố đã thu hồi mặt bằng của 5 đơn vị, DN tại khu vực Bãi Sau với tổng diện tích hơn 107.000m2. Hiện các đơn vị, phòng, ban, các phường đã và đang tập trung tháo dỡ vật kiến trúc ở khu vực Bãi Sau.

Tại cuộc họp, các đơn vị, phòng, ban, địa phương đã báo cáo công tác chỉnh trang Bãi Sau và tập trung bàn giải pháp, hiến kế để làm đẹp Bãi Sau, tạo sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ khách trong dịp lễ dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Trong đó, thành phố sẽ lắp đặt 20 trụ tắm nước ngọt phục vụ khách; lắp 6 nhà vệ sinh công cộng; cải tạo lại hệ thống chiếu sáng; huy động lực lượng dọn dẹp, thu gom rác tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực Bãi Sau...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tháo dỡ, chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp ở phần diện tích đất thu hồi, hoàn thành vào ngày 27/4. Đồng thời, giao các phòng, ban, đơn vị khai thác mặt bằng Bãi Sau để tạo thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ khách như: Biểu diễn âm nhạc đường phố hằng đêm; khiêu vũ; thả diều nghệ thuật; mở các gian hàng giải khát, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP; mở dịch vụ chèo sup trên biển... để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố bố trí nhân viên cứu hộ trực để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách vui chơi, tắm biển. Công an thành phố tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Các xã, phường chủ động bố trí các khu vực đậu xe trong dịp lễ.

Tin, ảnh: THI PHONG