Bảo đảm an ninh trật tự góp phần phát triển du lịch

Bà Rịa-Vũng Tàu với vị trí địa lý thuận lợi cùng tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch, được đánh giá là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với những địa phương khác cũng như các quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á.

Tính đến tháng 12/2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 133 dự án đầu tư du lịch gồm 117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài; tổng diện tích 2.966 ha, với số vốn đầu tư 57.207 tỷ đồng và 8,92 tỷ USD.

Du khách nước ngoài đến Bà Rịa-Vũng Tàu bằng tàu biển Spectrum of the Seas.

Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 11 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 300 ngàn lượt khách nước ngoài. Riêng năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 12,6 triệu lượt, doanh thu từ du lịch khoảng 13.030 tỷ đồng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, hoạt động du lịch đã và đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nổi lên là:

Tình trạng vi phạm pháp luật của khách du lịch nước ngoài trên địa bàn: Từ năm 2017 đến 2022, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, xử lý 816 trường hợp khách du lịch nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, qua đó xử phạt hành chính số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng phát hiện những trường hợp khách du lịch nước ngoài sử dụng chất kích thích, gây rối trật tự, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch.

Tình trạng vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú phục vụ du lịch, nhất là hành vi trốn thuế. Một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài sử dụng tư cách pháp nhân người Việt Nam đứng tên tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp lữ hành mua tour, bán tour, buông lỏng quản lý; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, không khai báo tạm trú; kinh doanh loại hình tự phát homestay, condotel….

Tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lĩnh vực du lịch cũng khá phổ biến. Điển hình, năm 2019 lực lượng Công an phát hiện 3 cơ sở kinh doanh du lịch có hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường, đã xử phạt 1 cơ sở với số tiền 7,2 triệu đồng; tổ chức kiểm tra 171 doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện 101 cơ sở vi phạm, tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 101 trường hợp với số tiền hơn 417 triệu đồng.

Du khách Sheron, đến từ Anh quốc trải nghiệm làm bánh tráng tại Làng nghề bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền .

Ba là những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong triển khai các dự án du lịch: Qua rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, vẫn còn những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên lĩnh vực du lịch như chủ đầu tư sau khi xin được cấp phép xây dựng dự án du lịch đã chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác kiếm lời, không thực hiện đầu tư; không thực hiện đúng cam kết trong hoạt động quản lý, điều hành, quyền và lợi ích của cư dân; vi phạm cam kết chi trả lợi nhuận hàng năm, việc thu hồi đất dự án du lịch chậm triển khai.

Hiện có 20 dự án “đầu tư ngoài rừng” trên địa bàn chậm triển khai và 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ. Các dự án “đầu tư du lịch trong rừng” đều chưa triển khai xây dựng do vướng mắc các quy định của Luật Lâm nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách phát triển du lịch - ngành kinh tế trụ cột của địa phương.

Thời gian tới, với những tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2022, định hướng đến năm 2030, cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn được đầu tư mạnh mẽ theo hướng hiện đại.

Du khách ăn sáng buffet tại Hồ Mây Park Vũng Tàu.

Để nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự góp phần phát triển bền vững lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự góp phần phát triển bền vững lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đối với các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan ban ngành và chính quyền các đơn vị địa phương trong đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực du lịch.

Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

NGUYỄN HẢI SƠN

(Học viện An ninh nhân dân)

