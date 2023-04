Cần cơ chế để DN xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo

Sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 dài ngày, chắc chắn sẽ có sự chia sẻ khách du lịch. Tuy nhiên, Bà Rịa-Vũng Tàu phải luôn trong tâm thế “dọn nhà tươm tất chào đón khách đến”. Các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá cả; tuyên truyền, vận động DN, người kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm. Công an tỉnh tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, chủ động các phương án điều tiết giao thông tránh ùn ứ, kẹt xe. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các DN quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ban quản ký các KDL chú ý vệ sinh môi trường bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ ứng trực kịp thời ứng cứu người tắm biển, nhắc nhở du khách phòng dịch COVID-19. Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tăng cường truyền thông hình ảnh đẹp, an toàn về du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. HHDL và các DN cam kết bình ổn giá, nâng chất lượng dịch vụ kết hợp thông tin, quảng bá đến du khách.