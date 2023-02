Đắm chìm trong không gian âm nhạc Hồ Mây

Lost in Hồ Mây (tạm dịch: Lạc vào Hồ Mây) không chỉ là sân khấu biểu diễn âm nhạc mà còn là nơi “chill” với ánh hoàng hôn Bãi Trước, ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ lúc chạng vạng đến khi màn đêm buông xuống.

Sâu khấu và khán đài rộng mở, xóa nhòa khoảng cách ca sĩ - khán giả tại Lost in Hồ Mây.

Nhẹ nhàng, bình yên

Lost in Hồ Mây do Hồ Mây Park tổ chức, bắt đầu mở cửa đón khách từ 16 giờ. Vào khung thời gian này, nằm ở độ cao gần 300m so với mực nước biển, đỉnh Núi Lớn có khí hậu ôn hòa, trong lành, mát mẻ về chiều, se lạnh đến lạnh dần về đêm.

Sân khấu bài trí “mộc” đơn giản. Một sân biểu diễn ngoài trời hình vòng cung nhỏ nhắn, lưng hướng ra biển với phông nền chính là không gian biển trời rộng mở. Những hàng ghế dành cho khán giả cũng được xếp vòng cung ôm lấy sân khấu, bao quát tầm nhìn xuống Bãi Trước. Ban nhạc live đầy đủ trống, ghi ta, piano, saxophone... tạo cảm giác mới lạ, chân thực cho cả nghệ sĩ và khán giả.

Tranh thủ lên Hồ Mây Park từ 16 giờ 30 để ngắm hoàng hôn, thư giãn sau ngày làm việc cuối tuần căng thẳng và xem ca sĩ thần tượng Quách Tuấn Du biểu diễn, chị Trần Thị Mỹ Linh (TX.Phú Mỹ) cho biết, Hồ Mây Park là điểm đến thường xuyên của gia đình chị trong những kỳ nghỉ ngắn vì không khí trong lành lại có nhiều dịch vụ giải trí phù hợp cho các con đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Lên Hồ Mây Park cùng nhóm bạn từ sớm, cả nhóm chị Linh có thời gian thư thái, nhâm nhi ly cà phê ngắm biển chiều. “Quan sát mặt trời cuối ngày và thời khắc trời đất chuyển từ ngày sang đêm, chúng tôi cảm nhận rõ thời tiết 4 mùa rất thú vị”, chị Linh chia sẻ.

Với anh Nguyễn Phú Cường (TP.Vũng Tàu), không gian mát mẻ, rộng mở, sảng khoái trên Hồ Mây Park khác hẳn chỗ ngồi giới hạn trong những tụ điểm âm nhạc. “Âm nhạc live, mang lại cảm giác trung thực cho người nghe. Chắc chắn tôi sẽ đưa gia đình lên đây nghe nhạc, tận hưởng không khí trong lành nhiều lần nữa”, anh Cường nói.

Ca sĩ tập dợt cùng ban nhạc trước giờ biểu diễn tại Lost in Hồ Mây.

Duy trì sân chơi cuối tuần

Lost in Hồ Mây là một không gian âm nhạc mới tại phố biển Vũng Tàu. Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lost in Hồ Mây khởi động từ mùng 2 Tết, rồi duy trì lịch diễn liên tục hằng đêm đến hết mùng 7 Tết; sau đó, cố định tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần. Tính đến nay, Lost in Hồ Mây ghi dấu ấn với 9 đêm nhạc được tổ chức.

Đáng chú ý, đêm nhạc nào cũng có ca sĩ, nhóm nhạc đang nổi danh hoặc tên tuổi đã trở thành thần tượng trong lòng khán giả Việt như: Phương Thanh, Lương Gia Huy, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du, Kyo York, Phạm Anh Khoa, Thanh Thúy, Lưu Chí Vỹ… Riêng Quách Tuấn Du đã 2 lần trở lại biển diễn tại Lost in Hồ Mây.

Ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ, Vũng Tàu và nhiều tụ điểm, chương trình nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không xa lạ với anh, song biểu diễn trên một sân khấu giữa lưng chừng núi, biển lồng lộng ngay bên dưới, cảm giác rất đặc biệt, tạo chất xúc tác để nghệ sĩ “cháy” hết mình với nhiều thể loại nhạc theo yêu cầu của khán giả. Vì lẽ đó, từ những show đầu tiên chưa nhiều khán giả biết đến, nay Lost in Hồ Mây đã lan truyền trong cộng đồng yêu biển, yêu âm nhạc như một điểm hẹn cuối tuần, một nơi phải đến khi thăm thành phố này.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Hồ Mây Park cho biết, không tính phần đầu tư “cứng” gồm: hạ tầng, trang thiết bị, ban nhạc, nhân sự phục vụ khoảng 10 tỷ đồng, mỗi đêm diễn chi phí cát-xê cho ca sĩ, nhóm nhạc vào khoảng 100 triệu đồng. Hiện lượng khách chưa đều, suất diễn nào cũng phải bù lỗ. Thế nhưng, Hồ Mây Park vẫn quyết tâm duy trì sân chơi này đều đặn và phát triển thành thương hiệu cho riêng phố biển Vũng Tàu.

Ông Đậu Thế Anh khẳng định, chương trình sẽ liên tục được đổi mới, chất lượng, đầu tư chiều sâu và chuyên nghiệp hơn, từ ca nhạc sĩ đến chủ đề, thể loại âm nhạc… phù hợp với không gian rộng mở, thoáng đãng của biển-trời và núi, một đặc sản riêng có của phố biển Vũng Tàu.

“Hy vọng rằng, với cách làm sáng tạo, mới mẻ mà ấn tượng, những đêm nhạc “Lạc vào Hồ Mây” sẽ tạo nên làn sóng yêu thích trong người yêu nhạc, yêu du lịch. Từ đó, thu hút du khách đến nhiều hơn, thúc đẩy du lịch phát triển, đưa TP.Vũng Tàu trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ âm nhạc Việt Nam”, ông Đậu Thế Anh bày tỏ.

Ngoài âm nhạc, Hồ Mây Park còn có tổ hợp dịch vụ lưu trú, trò chơi giải trí để du khách yêu thiên nhiên vui chơi cả ngày. Lost in Hồ Mây cố định lịch diễn vào các tối thứ Bảy cuối tuần. Giá vé 600.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em từ 1m-1,3m. Giá vé trên bao gồm cáp treo lên xuống 2 chiều, vui chơi và tham quan trong Hồ Mây Park, buffet tối từ 18 giờ và xem live show ca nhạc Lost in Hồ Mây lúc 19 giờ.



Bài, ảnh: KIM VINH