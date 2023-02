The Grand Hồ Tràm Strip ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10.000 USD

Tiếp tục chuỗi hoạt động tại Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip, ngày 6/2, các thi sinh tham dự cuộc thi Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) đã có hoạt động ghi hình quảng bá ngoài trời kết hợp trải nghiệm sân golf The Bluff Grand Ho Tram Strip, một trong top 10 sân golf đẹp nhất Châu Á do huyền thoại golf Greg Norman thiết kế. Thời tiết nắng đẹp, có gió nhẹ thuận lợi cho các hoạt động.

Thời tiết nắng đẹp thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm sân golf The Bluff Grand Ho Tram Strip

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm trên sân tập golf The Bluff Grand Ho Tram Strip

Sau khi ghi hình, các thí sinh bước vào phần thi mini golf. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và cùng lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Strip, The Bluff Grand Ho Tram Strip phát bóng khai mạc cuộc thi.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2, từ trái qua) trò chuyện, động viên Thanh Thanh Huyền, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Charm 2023

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát bóng khai mạc thi mini golf

Các thí sinh chia 4 nhóm thi đấu để tranh giải golfer có cú đánh bóng đi xa nhất và golfer có tư thế phát bóng đẹp nhất.

Sau gần 1 giờ tranh tài sôi nổi, Miss Charm Venezuale - Lady Di Mosquere giành giải golfer có cú đánh bóng xa nhất. Giải golfer có tư thế phát bóng đẹp nhất thuộc về Miss Charm Chile - Anahi Hormazabal Garay.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng tổng trị giá 86 triệu đồng cho 2 Miss Charm trên.

Miss Charm Chile - Anahi Hormazabal Garay giành giải golfer có tư thế phát bóng đẹp nhất

Thông qua giải mini golf, The Grand Hồ Tràm Strip và BTC cuộc thi Miss Charm 2023 cũng trao 10.000 USD ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (ngoài cùng bên phải) nhận bảng tượng trưng số tiền 10.000 USD do BTC cuộc thi và The Grand Hồ Tràm Strip tặng Quỹ An sinh xã hội tỉnh

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG - ĐẠI HẢI