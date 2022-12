Phố biển Vũng Tàu cận kề Giáng sinh lạnh hơn. Đường phố, cơ sở dịch vụ, khu nghỉ dưỡng… lấp lánh đèn màu và nhiều tiểu cảnh Noel. Đặc biệt, trên cung đường ven biển từ Bãi Trước ra Bãi Sau xuất hiện một số phối cảnh trang trí tuyệt đẹp phục vụ người dân, du khách trong dịp Giáng sinh và đón năm mới 2023.

Trong đó, đáng chú ý hàng cây tùng bách dài hơn 500m giữa dải phân cách trên tuyến đường Quang Trung (Bãi Trước) được phủ đèn tuyết màu xanh lấp lánh trùm toàn bộ phần lá, phần thân gốc bao cuốn bằng những dây đèn nhiều màu làm đoạn đường trở nên rực rỡ. Dù không phải lần đầu đoạn đoạn này được trang hoàng như thế, nhưng hình ảnh hàng tùng bách lung linh vẫn là điểm nhấn cho Vũng Tàu trong những dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2023.

Cũng tại Bãi Trước, về phía công viên có một cây thông Santa Run ngộ nghĩnh được dựng lên từ 200 chiếc nón lá, trong đó có 100 nón lá hình cờ đỏ sao vàng, cùng hàng rào, các phần quà, bông tuyết trang trí chung quanh. Tối 24/12, TP.Vũng Tàu sẽ tổ chức sự kiện “Vũng Tàu Santa Run” với khoảng 3.000 người mặc trang phục ông già Noel diễu hành trên tuyến đường Quang Trung-Hạ Long-Thùy Vân chinh phục quãng đường chạy 10km cùng nhiều hoạt động giải trí vui nhộn. Từ khi hoàn thành ngày 20/12, cây thông trên thu hút nhiều người đến check -in.

Ngược về Bãi Sau, ngay công viên mũi Nghinh Phong là cây thông khổng lồ cùng biểu trưng đón năm mới 2023. Cây thông 6 tầng cao hơn 15m, lấp lánh đèn led. Phía trước tiểu cảnh đàn tuần lộc đèn vàng lấp lánh chở ông già tuyết, hàng hoa sứ xung quanh đều được thắp đèn màu khiến khu vực này rực sáng lung linh. Không ít người dân địa phương cũng như du khách thích thú chụp ảnh, dạo chơi tại đây cả ngày và đêm. Nhiều người chia sẻ, dù các phối cảnh này được TP.Vũng Tàu làm mỗi dịp Giáng sinh nhiều năm nay, nhưng được trang hoàng lại nên vẫn rất mới mẻ, cuốn hút.

Một điểm nhấn khác tại Bãi Sau, được đặt tên là cầu vượt “ánh sao”. Đây là cây cầu vượt duy nhất tại TP.Vũng Tàu, do The Imperial Hotel xây dựng băng ngang qua đường Thùy Vân để thuận tiện cho du khách và người dân di chuyển sang hướng bãi biển và ngược lại. Đại diện The Imperial Hotel cho biết, năm nào đơn vị cũng trang trí cây cầu này bằng đèn led tạo cảm giác “bầu trời mùa đông đầy sao”. Tuy nhiên, năm nay, số lượng đèn led nhiều hơn, với 1.200m led dây. Cây cầu này được duy trì qua Tết Nguyên đán để du khách và người dân thỏa thích chụp ảnh.

Báo Vũng Tàu Chủ nhật giới thiệu những điểm “check in” trên để người dân và du khách ngoạn cảnh, lưu lại những bức ảnh đẹp trong những ngày cuối năm.

ĐĂNG KHOA

(Thực hiện)

Cây thông khổng lồ cao hơn 15m trở thành điểm nhấn cho khu vực mũi Nghinh Phong.

Hai chị em Thúy Loan, Thúy Vân (từ Phước Hưng, Long Điền) check in với cầu “ánh sao”. Cả 2 đều thích thú cảm giác như dưới bầu trời ngàn sao và mong muốn chụp được bộ ảnh đẹp khoe bạn bè.

Hàng cây tùng bách cùng đèn tuyết lấp lánh rất ấn tượng trên tuyến đường ven biển Bãi Trước.

Người dân chụp ảnh bên tạo hình tuần lộc, ông già tuyết tại công viên Nghinh Phong.

Cây thông Santa Run được tạo hình từ 200 chiếc nón lá lớn nhỏ ngộ nghĩnh tại Bãi Trước.