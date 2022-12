Ngày 21/12, HĐND huyện Xuyên Mộc tổ chức Kỳ họp thứ Tám, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, tổng thu ngân sách của huyện đạt hơn 2.800 tỷ đồng (tăng hơn 130% so với dự toán tỉnh giao); ngành du lịch đón và phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 239% so với cùng kỳ), doanh thu đạt hơn 3.000 tỷ đồng (tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 240,1% so với nghị quyết). Đến nay, huyện Xuyên Mộc không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia; hộ nghèo chuẩn tỉnh chỉ còn 2,31%. Bên cạnh đó, huyện Xuyên Mộc đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc yêu cầu, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn, xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Khơi thông các nguồn lực, phát triển mạnh mẽ, toàn diện các mặt kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, các ngành, địa phương chủ động công tác chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

NGUYỄN THẮNG