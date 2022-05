Chuẩn bị chu đáo cho mùa du lịch hè

Chiều 4/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách đến BR-VT khoảng hơn 340 ngàn lượt, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2021 (riêng TP. Vũng Tàu giảm hơn 20%). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 340 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2021. Nguyên nhân khiến lượng khách giảm được nhận định là do thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi, tắm biển.

Công tác đón và phục vụ khách du lịch được thực hiện tốt; tình hình an ninh - trật tự ổn định. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; việc niêm yết và bán đúng giá các mặt hàng được cơ quan quản lý nhà nước, DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong dịp lễ đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 8 người tử vong (tăng 5 vụ và 7 người tử vong so với năm 2021).

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo, thảo luận về công tác chuẩn bị, phân tích các điểm làm tốt, chưa tốt và rút ra bài học kinh nghiệm về phục vụ du lịch trong dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhận định, công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và đón du khách trong dịp lễ vừa qua được thực hiện tốt nhưng vẫn còn một số thiếu sót. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón khách trong mùa du lịch hè tới đây.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo UBND tỉnh, trong đó, chú ý đến từng chi tiết nhỏ với mục tiêu thu hút và đón tiếp du khách chu đáo, an toàn. Các sở, ngành địa phương cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả khai thác các điểm tham quan đã có; xây dựng thêm sản phẩm du lịch từ các sự kiện văn hóa - thể thao…

PHÚ XUÂN