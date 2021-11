Ứng dụng số trong quảng bá du lịch

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, ngành du lịch BR-VT đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, việc ra mắt sàn thương mại điện tử dành riêng cho du lịch được đánh giá là hướng đi mạnh dạn và đột phá của BR-VT.

Sở Du lịch thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Sàn TMĐTDL vào ngày 29/10.

“Bán trước - sử dụng sau”

Thời gian qua, Sở Du lịch đã liên tiếp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các DN trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn gặp khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Sàn thương mại điện tử du lịch (TMĐTDL) BR-VT là bước đi “thích ứng an toàn, linh hoạt” phù hợp với bối cảnh hạn chế tiếp xúc để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mà vẫn quảng bá được sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Địa chỉ website của sàn là www.dulichbariavungtau.com hoặc www.dulich.baria-vungtau.gov.vn. Nơi đây quy tụ các sản phẩm đặc sản, các dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng, khách sạn… của BR-VT và nhiều tỉnh, thành. Chỉ cần ở nhà, du khách được tiếp cận, lựa chọn dịch vụ, sản phẩm phù hợp sở thích, túi tiền dưới sự bảo lãnh về uy tín từ Sở Du lịch.

Sàn TMĐTDL BR-VT đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đã có gần 300 DN trong và ngoài tỉnh hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực, đại lý vé máy bay, hãng tàu, vận chuyển, đặc sản địa phương… đăng ký tham gia, quảng bá sản phẩm dịch vụ trên sàn. Tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá cho sàn, dự kiến ngày 15/12, Sở Du lịch sẽ tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh BR-VT năm 2021, chính thức khởi động hoạt động giao dịch, mua bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn. Sở Du lịch sẽ vừa làm vừa lắng nghe phản hồi từ DN, giới chuyên môn để nâng cao hiệu quả, uy tín của sàn.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, điểm độc đáo của Sàn TMĐTDL là khả năng đồng hành cùng DN, giúp DN tìm hướng quảng bá, bán sản phẩm, dịch vụ theo phương thức không tiếp xúc mà vẫn có đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ. Từ đó chủ động sắp xếp kế hoạch kinh doanh khi cuộc sống dần trở lại bình thường nhờ vào định hướng triển khai các chương trình ưu đãi bán trước - sử dụng sau.

DN (nhà bán) phát hành phiếu bán hàng giảm giá ưu đãi hấp dẫn với thời hạn sử dụng tương đối dài. Khách hàng (người mua) có thể tận dụng các chương trình này để mua các gói dịch vụ du lịch với giá tốt và để dành sử dụng khi dịch đã qua. Phương thức “hai bên cùng có lợi” này vừa đem đến giá trị ưu đãi tuyệt vời cho người mua, giúp người mua thực hiện chuyến du lịch có kế hoạch phù hợp với quỹ thời gian và tiết kiệm chi phí. Ở chiều ngược lại, người bán sẽ có doanh thu duy trì vượt dịch. “Ngoài ra, Sàn sẽ được liên kết với các sàn thương mại điện tử khác trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường, gia tăng khả năng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Đây cũng là lời giải cho bài toán phát triển bền vững cho ngành du lịch trong tương lai”, bà Trần Thị Thu Hiền cho biết thêm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Địa chỉ: Số 33, đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: (0254). 3573082. Email: xtdttmdl@baria-vungtau.gov.vn. Website: www.bariavungtautourism.com.vn. Fanpage: Ba Ria - Vung Tau Welcomes you. Sàn TMĐTDL: https://dulichbariavungtau.com.

Theo giới chuyên môn, Sàn TMĐTDL của BR-VT là sàn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lĩnh vực du lịch của một tỉnh. Do vậy, sàn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng thương mại điện tử toàn quốc, đặc biệt là cam kết hỗ trợ từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM).

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch VECOM, đánh giá cao ý tưởng sáng tạo của BR-VT. Ông cho biết đây sẽ là tiên phong cho xu hướng thị trường giai đoạn tới. VECOM cùng các thành viên của mình như Liên minh chuyển đổi số DTS sẽ tích cực hỗ trợ BR-VT trong quá trình phát triển sàn với mong muốn đưa dự án phát triển xa hơn, tiếp cận ra thị trường quốc tế.

Giao diện Sàn thương mại điện tử du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch an toàn

Cùng với du lịch cả nước, du lịch BR-VT đang từng bước mở cửa trên quan điểm “an toàn đến đó mở đến đó”. Để quá trình mở cửa suôn sẻ, Sở Du lịch tiếp tục đẩy mạnh vận động DN cài đặt và cập nhật thông tin phòng dịch tại ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn (tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn) theo chỉ đạo từ Bộ VHTTDL nhằm mang đến cho du khách một công cụ đồng hành hữu ích trong bối cảnh dịch bệnh.

Trên nền tảng tích hợp đa tiện ích, ứng dụng trên hiển thị chứng nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Hệ thống chứng nhận này được Tổng cục Du lịch xây dựng tương thích với tiêu chuẩn châu Âu (được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA khuyến cáo sử dụng và đề xuất là tiêu chuẩn toàn cầu). Các tính năng hỗ trợ du lịch an toàn giúp người dùng có thể sử dụng tính năng bản đồ số để tra cứu điểm đến an toàn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện tiêu chí an toàn tại các cơ sở lưu trú, tờ khai y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Đặc biệt, tính năng “Phản ánh” hỗ trợ du khách gửi thông tin phản ánh có kèm hình ảnh, video tới cơ quan chức năng về chất lượng, dịch vụ của cơ sở kinh doanh. Các phản ánh sẽ được chuyển đến Tổng cục Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Nhân viên The Imperial Hotel cập nhật thông tin phòng dịch trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, đối với tỉnh BR-VT, việc DN, cơ sở dịch vụ đăng ký ứng dụng trên trước hết là để đếm được về mặt cơ học những cơ sở dịch vụ đón khách và thực hiện chặt chẽ quy trình phòng dịch. Bên cạnh đó, tính năng tích hợp hiển thị bản đồ vị trí, tên gọi, địa chỉ, hình ảnh cơ sở khi tham gia đăng ký đánh giá an toàn phòng dịch, giúp tăng thêm công cụ quảng bá hữu hiệu cho cơ sở dịch vụ du lịch vì được cơ quan quản lý cao nhất về du lịch là Tổng cục Du lịch xác nhận, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa dần hoạt động đón khách quốc tế. Sở Du lịch sẽ tiếp tục đôn đốc các DN thực hiện cài đặt ứng dụng trên và kết hợp quá trình kiểm tra nghiệp vụ sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện.

“Hy vọng rằng việc khai thác, ứng dụng công nghệ số sẽ đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu và mong muốn của du khách, trở thành một công cụ đồng hành tin cậy cho du khách trong mỗi hành trình du lịch, góp phần thúc đẩy ngành du lịch vượt qua khó khăn, phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới”, bà Trần Thị Thu Hiền nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA