Thận trọng phục hồi du lịch

Xuất phát từ nhu cầu du lịch cuối năm tăng mạnh và mong muốn khởi động lại kinh doanh từ các DN du lịch, Sở Du lịch đã mạnh dạn đề xuất Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh cho phép thêm 25 khách sạn tham gia đón khách khép kín. Các khách sạn được đề xuất có tiêu chuẩn từ 3-5 sao, do Sở Du lịch quản lý. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch thận trọng từng bước phục hồi ngành du lịch.

Nhân viên Minera Hot Springs Bình Châu hướng dẫn khách tham quan rừng Bình Châu-Phước Bửu.

4 khách sạn thí điểm đã quảng bá tốt du lịch BR-VT an toàn

Từ ngày 15/10, BR-VT chính thức “bình thường mới” ngành du lịch theo chủ trương của Chính phủ bằng việc mở cửa 4 cơ sở lưu trú đón khách khép kín. Sự kiện trên nhận được quan tâm, tán đồng từ giới truyền thông, chuyên gia và cộng đồng du lịch. Chương trình ngay sau đó đã nhanh chóng lan tỏa đến du khách trong nước và đạt hiệu quả rất tích cực.

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, 1 trong 4 cơ sở tham gia thí điểm chia sẻ, việc được khởi động đón khách đã đáp ứng mong mỏi sau một thời gian dài phải đóng cửa cầm chừng, gia tăng niềm tin cho DN và quan trọng hơn làm tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư của BR-VT. Tính đến ngày 24/11, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino đã đón và phục vụ 2.450 khách. “Nếu so tính lời lãi thì không đáng kể vì chi phí phát sinh cho khâu kiểm soát phòng dịch rất lớn, nhưng DN có cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tới. Đây là lý do DN quyết định khai trương đưa vào sử dụng chính thức tòa khách sạn thứ 2 với 502 phòng vào giữa tháng 12 này”, bà Thanh Thái nói.

Thống kê từ Sở Du lịch, tính đến 24/11, 4 khách sạn trên đã đón phục vụ gần 6.000 lượt khách du lịch. Quá trình đón và phục vụ khách, các cơ sở đều tuân thủ chặt phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt theo mô hình khép kín. Tất cả nhân viên phục vụ đều đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin, xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần. Khách du lịch cũng được tiêm đủ 2 liều vắc xin, xét nghiệm âm tính trước khi nhận phòng… Nhờ vậy, khách du lịch và nhân viên các cơ sở lưu trú đều an toàn. “Thành công của chương trình đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế”, quảng bá hình ảnh, khẳng định BR-VT là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đối với khách du lịch”, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch nói.

Lan Rừng Phước Hải Resort sẵn sàng cơ sở để tham gia đón khách khép kín.

Nhu cầu nghỉ dưỡng lớn

Từ căn cứ trên, Sở Du lịch đã có văn bản đề xuất Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh bổ sung thêm 25 khách sạn tham gia vào chương trình thí điểm đón và phục vụ khách du lịch khép kín.

Theo ông Trịnh Hàng, các khách sạn Sở Du lịch đề xuất xếp hạng thấp nhất 3 sao và cao nhất 5 sao. Sở Du lịch quản lý trực tiếp các khách sạn trên. Xét về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, chất lượng dịch vụ và tiêu chí phòng dịch, các khách sạn trên đều cam kết thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, tất cả đều mong mỏi được tham gia đón khách, khởi động hoạt động kinh doanh sau một thời gian dài đóng băng.

Bà Đồng Thị Thu Hồng, Giám đốc Kinh doanh Lan Rừng Phước Hải Resort (4 sao), 1 trong 25 khách sạn đề nghị được thí điểm đón khách khép kín cho biết, hơn 6 tháng đóng cửa, DN chỉ cầm cự trả lương cho người lao động trong 2 tháng đầu. Người lao động cũng không thể đòi hỏi lương vì thực tế resort không mở cửa, không có nguồn thu để trả lương. Do đó, áp lực giữ chân lao động lành nghề đối với DN là rất lớn. “Nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cuối năm rất nhiều. Mỗi ngày, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại đặt phòng. Trên fanpage thì tin nhắn tìm hiểu dịch vụ đổ về liên tục. Không trả lời xuể mà cũng không biết rõ ngày nào tỉnh mới cho đón khách trở lại nên chúng tôi phải tạm khóa fanpage, tắt điện thoại”, bà Thu Hồng chia sẻ.

Đây là tâm tư chung của nhiều khách sạn, cơ sở dịch vụ trên toàn tỉnh. Đại diện nhiều khách sạn mong mỏi tỉnh mở dần và có kế hoạch cụ thể hơn ngày tái khởi động để DN xây dựng chiến lược kinh doanh. Các khách sạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện mở cửa để khi tỉnh đồng ý là triển khai ngay.

Bà Đặng Thị Hải Yến, Giám đốc Điều hành Marina Bay Resort Vũng Tàu, cho biết, thận trọng và an toàn là điều mà DN luôn đặt lên hàng đầu. Trừ vài người không tiêm được vắc xin do có bệnh lý còn hiện nay gần 100% cán bộ, nhân viên resort đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Resort cũng xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại văn bản số 1980 về kế hoạch thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Sở Du lịch. “Chúng tôi cam kết chỉ đón khách đã có thẻ xanh vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế trước khi đến resort. Với nhân viên, chúng tôi cũng ràng buộc bằng cam kết tự kiểm soát bản thân, không để dịch bệnh xâm nhiễm. Phương án phòng dịch của chúng tôi cũng đã được gửi đến UBND phường 5 (TP. Vũng Tàu) thẩm định”, bà Hải Yến nói.

Trao đổi với phóng viên về đề xuất trên của Sở Du lịch, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, quan điểm của tỉnh là mở cửa thận trọng, an toàn đến đâu mở đến đó. “UBND tỉnh sẽ nêu vấn đề trên với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để xem xét, quyết định”, ông Lê Ngọc Khánh nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA