Công an tỉnh tăng cường chuyển đổi số

Công an tỉnh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và DN tốt hơn.

Công an TT.Long Hải (huyện Long Điền) kiểm tra dữ liệu dân cư trên địa bàn.

Thuận tiện trong tra cứu thông tin

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đánh dấu thời điểm 2 dự án ý nghĩa của Bộ Công an chuyển từ hình thái xây dựng, thu thập dữ liệu sang ứng dụng, phát triển dữ liệu.

Đề án được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức… và hiệu quả nhiều mặt.

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ. Trong đó, Công an Nhân dân được xác định là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở, tạo thuận lợi cho hoạt động nghiệp vụ, cho người dân, DN thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ là đơn vị tiên phong chuyển đổi số trong lưc lượng Công an tỉnh. Nhờ số hóa hồ sơ, dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng CNTT mà nhiều năm qua, phòng đã tra cứu, cung cấp kịp thời, nhanh chóng, chính xác hàng ngàn thông tin cần thiết cho những đơn vị nghiệp vụ khác trong điều tra, truy nã các loại tội phạm, góp phần đắc lực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh cho biết, đối với cảnh sát hình sự việc quản lý số hóa hồ sơ hỗ trợ rất nhiều cho lực lương trong việc khám phá các vụ án, đặc biệt là án truy vết các đối tượng truy nã.

Kịp thời xử lý sự cố

Đầu năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai ứng dụng báo cháy qua phần mềm 114 trên các nền tảng thiết bị di động. Thiếu tá Nguyễn Việt Liên Minh, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh cho biết, ứng dụng “Báo cháy 114” giúp lực lượng chức năng phát hiện sự cố liên quan cháy nổ, tai nạn trong bán kính dưới 5km. Chẳng hạn, khi xảy ra cháy, người dùng ứng dụng có thể quay trực tiếp hiện trường vụ cháy gửi về 114. Qua hệ thống, máy chủ sẽ xác định vị trí chính xác để lực lượng PCCC đến hiện trường nhanh nhất. Trường hợp không có wifi, 3G, 4G, người dùng vẫn có thể dùng tính năng này, hệ thống sẽ chuyển sang đầu số 114 gọi trực tiếp qua sim điện thoại miễn phí. Bên cạnh đó, qua ứng dụng báo cháy, người dùng có thể yêu cầu về cứu nạn cứu hộ như khi xảy ra tai nạn giao thông cần hỗ trợ.

“Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong PCCC, CNCH để chủ động nắm bắt thông tin về cháy, nổ và định vị các cuộc gọi và vị trí sự cố. Bên cạnh đó, cung cấp thường xuyên thông tin và hướng dẫn cho người dân những kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH”, Thiếu tá Nguyễn Việt Liên Minh nói.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Công an tỉnh đã triển khai mạng nội bộ đến tất cả các đơn vị, công an địa phương; kết nối băng thông truyền hình trực tuyến với Bộ Công an và tất cả công an xã, phường, thị trấn; ứng dụng chữ ký số trong công tác hành chính; triển khai cài đặt, sử dụng hàng chục phần mềm nghiệp vụ để tin học hóa nhiều quy trình công tác. Đồng thời, ngành công an cũng đẩy mạnh khai thác mạng internet phục vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua trang thông tin điện tử Công an tỉnh và 102 trang mạng xã hội của ngành lẫn các đơn vị, địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức) cho biết, công an xã đã kết nối với người dân thông qua các nhóm zalo để cung cấp thông tin kịp thời về phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT tại địa phương.

Theo Công an tỉnh, nhiều dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai theo tinh thần của Đề án 06 nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN