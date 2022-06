CHUYỂN ĐỔI SỐ - THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT: Phú Mỹ có điều kiện tiến nhanh và đồng bộ

Với địa bàn có đến 9 KCN và hơn 3.000 doanh nghiệp, TX.Phú Mỹ có thể tiến nhanh trong lộ trình chuyển đổi số. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt (CĐS – TTKDTM) do địa phương này tổ chức vào ngày 29/6.

Nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh TX. Phú Mỹ hướng dẫn khách hàng cài đặt các ứng dụng để thanh toán trực tuyến.

Phát triển hạ tầng số

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết: TX.Phú Mỹ đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại địa phương; nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) để phục vụ người dân, DN.

Ngoài ra, Phú Mỹ cũng đã tập trung triển khai các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số, dữ liệu số như là các yếu tố sản xuất chính; sử dụng mạng Internet làm không gian hoạt động; sử dụng công nghệ số, nền tảng số để tăng năng suất lao động.

“Thị xã hiện có 9 KCN và hơn 3.000 DN ngoài KCN, trong đó có nhiều DN, tập đoàn lớn. Việc CĐS – TTKDTM là điều kiện tất yếu giúp các DN dễ dàng tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí”, ông Nguyễn Thành Nam khẳng định

Mục tiêu của TX.Phú Mỹ là trong năm 2022, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của thị xã đạt 80%; giao dịch nộp thuế, phí, lệ phí tại địa bàn đô thị bằng phương thức TTKDTM đạt 85-90%; HS-SV trên địa bàn đô thị thanh toán học phí; người dân thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM đạt 70-80%...

Để đạt mục tiêu trên, TX.Phú Mỹ sẽ tích cực phát triển hạ tầng thanh toán, có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác. Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0. Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công...

TX.Phú Mỹ cũng kêu gọi, khuyến khích người dân thay đổi thói quen, chuyển từ việc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, sang TTKDTM. Đi kèm với đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải có các giải pháp thanh toán thuận lợi nhất, dễ dàng cho người dân.

Mục tiêu của TX.Phú Mỹ đến cuối năm 2025, tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TX.Phú Mỹ lên 800 điểm. Tỷ lệ dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của thị xã đạt 90-95%...

Nhiều đơn vị, DN đã vào cuộc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện CĐS của thị xã, tạo thói quen cho người sử dụng các dịch vụ TTKDTM…

Ông Ngô Hồng Khanh, Phó Trưởng phòng GD-ĐT TX.Phú Mỹ cho biết, năm học 2021-2022, Phòng GD-ĐT thị xã đã triển khai thí điểm tại 15 đơn vị trường học về thực hiện thu phí, lệ phí, qua hệ thống quản lý nguồn thu trường học SSC.

Đến nay, tại 15 trường có 2.415 HS tham gia hình thức thanh toán này, chiếm tỷ lệ hơn 40% HS được cập nhật trên hệ thống. Tổng nguồn thu tại một số đơn vị thông qua hệ thống SSC là 1,450 tỷ đồng.

Tại Công ty CP cấp nước Phú Mỹ (PMW), ông Phạm Tấn Luận, Giám đốc công ty cho biết: Đã số hóa gần như toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh. Hầu hết không còn giải quyết bằng giấy tờ từ dịch vụ khách hàng đến quản lý mạng lưới, nhà máy và nghiệp vụ quản lý điều hành.

Hiện công ty đang áp dung các hình thức thanh toán tiền nước như: thanh toán bằng ủy nhiệm thu; thanh toán bằng chuyển khoản và các ví; thanh toán tại các điểm liên kết thu hộ tiền nước như Vinmart, Family mart, Cicle K+, Thế giới di động, Điện máy xanh và thanh toán tại nhà ngay khi ghi chỉ số.

Ông Luận cho biết thêm, thời gian tới, PMW tiếp tục mở rộng liên kết các kênh thanh toán trực tuyến, tạo tiện ích cho khách hàng; vận động khách hàng thanh toán trực tuyến bằng nhiều hình thức qua nhân viên và các kênh đại chúng; từng bước thực hiện lộ trình giảm thu tiền nước tại nhà nhằm hạn chế dần phương thức thanh toán bằng tiền mặt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV TX.Phú Mỹ cho hay, thực hiện đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2025, Chi nhánh BIDV Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy CĐS-TTKDTM và đạt được một số kết quả tích cực.

Đến nay, số lượng tài khoản thanh toán mở mới phát sinh trong kỳ đạt 11.300 tài khoản, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; số tài khoản thanh toán lũy kế đến 31/5 đạt 88.000, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; số lượng khách hàng cá nhân sử dụng và doanh thu thanh toán qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Bài, ảnh: QUANG VŨ