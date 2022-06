Đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị thông minh

Ngày 23/6, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ban, ngành liên quan và UBND TP. Vũng Tàu báo cáo tiến độ triển khai các dự án thành phần của Đề án “Phát triển đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025”.

Thực hiện Đề án “Phát triển đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025”, UBND tỉnh triển khai 9 dự án trọng điểm. Đến nay, một số dự án đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 như: xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh; các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh; các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên môi trường thông minh; các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ trợ du lịch thông minh; xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu...

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai chậm như: các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý giao thông; dịch vụ tiện ích phục vụ quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng… Các dự án này chậm do vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư tiếp nhận các dự án giao nhiệm vụ cụ thể cho một bộ phận chuyên môn đảm trách xuyên suốt công việc, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các phần việc được giao. Đối với các dự án đang còn vướng mắc, các sở, ngành được giao nhiệm vụ báo cáo cụ thể cho Sở TT-TT tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ.

SONG THƯ