Sáng 18/2, Ban Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn SCG (Thái Lan) - chủ đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam về chương trình phối hợp tuyên truyền, xây dựng mối quan hệ tương hỗ, gắn bó cùng phát triển.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (bìa phải) giới thiệu về các ấn phẩm của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đến đại diện Tập đoàn SCG.

Tại buổi làm việc, bà Namthip Samphowprasert, Giám đốc Truyền thông và An sinh xã hội SCG Chemicals Thái Lan bày tỏ mối quan tâm về tình hình kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin khái quát về chủ trương, định hướng phát triển của Tập đoàn SCG cũng như các dự án, sản phẩm của tập đoàn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam đang được triển khai xây dựng tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Bà Namthip Samphowprasert, Giám đốc Truyền thông và An sinh xã hội SCG Chemicals Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng đối với nội dung và cách trình bày trên ấn phẩm báo giấy của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo bà Namthip Samphowprasert, trong quá trình thực hiện các dự án, Tập đoàn SCG tập trung theo định hướng ESG (môi trường, xã hội và quản trị) nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. SCG cùng các công ty thành viên luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động cũng như sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường công nghiệp hóa dầu và các ngành công nghiệp có liên quan.

Các đại biểu xem một số video clip nổi bật trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu online.

Song song với việc khơi dậy tiềm năng phát triển, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, SCG cũng dành nguồn lực cho sự phát triển cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như chăm lo các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương có dự án được triển khai.

Bà Namthip Samphowprasert mong muốn đón nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu của SGC trong quá trình đầu tư phát triển bền vững tại Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi, đóng góp ý kiến xoay quanh công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo và Tập đoàn SCG.

Đón tiếp lãnh đạo Tập đoàn SCG, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện được kiểm soát tốt. Các hoạt động KT-XH của tỉnh đang dần được khôi phục và phát triển.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu luôn là cầu nối hữu hiệu giúp truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến gần hơn với DN. Đồng thời, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội vì cộng đồng của các DN nói chung và đặc biệt là Tập Đoàn SCG, các công ty thành viên cùng dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam nói riêng.

Ban Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Đặc san Báo Xuân Nhâm Dần 2022 đến đại diện lãnh đạo Tập đoàn SCG.

Buổi làm việc đã dành nhiều thời gian để hai bên cùng trao đổi, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung như: Hình thức tuyên truyền song song trên cả báo in, báo điện tử và các ấn phẩm, đặc san của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; nội dung tuyên truyền về tiến độ dự án, các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường được áp dụng của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam; sự kết nối giữa DN, chính quyền và người dân địa phương nhằm hướng tới sự phát triển bền vững; các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, hoạt động dạy nghề, tạo sinh kế cho người dân trong và ngoài vùng dự án, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống người dân; công tác chăm lo đời sống cho người lao động, gương lao động tốt, sáng tạo…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH