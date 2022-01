Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Sáng 18/1, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CBCCVC và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Năm 2021, các CĐCS đã phát huy tốt vai trò tổ chức công đoàn trong việc tham gia phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách chế độ của CBCCVC theo quy định pháp luật. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phong trào “nói không với tiêu cực”... tiếp tục được đẩy mạnh.

Các CĐCS đã hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: hỗ trợ đoàn viên trong thời gian giãn cách 706 phần quà trị giá 176,5 triệu đồng do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao tặng và 400 gói an sinh cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch. Các CĐCS còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các đoàn viên trong khu vực phong tỏa, cách ly 591 phần quà trị giá 147,5 triệu đồng, đóng góp về UBMTTQVN tỉnh tiền mặt và quà trị giá 939,5 triệu đồng; vận động đóng góp hỗ trợ cho 59 CCVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các công đoàn cơ sở đã đề xuất với chính quyền tiết kiệm kinh phí năm để hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho CBCCVC bình quân 9,2 triệu đồng/người, hỗ trợ tiền quà Tết bình quân 2,5 triệu đồng/người, đồng thời đề xuất chính quyền trợ cấp khó khăn đột xuất cho gần 400 CBCCVC với tổng số tiền 195 triệu đồng…

Tại hội nghị, CĐVC tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và triển khai các nội dung trọng tâm của năm.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh và CĐVC tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2021.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN