Mang Tết ấm đến với người lao động

Trải qua 1 năm dịch bệnh khó khăn nhưng các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đang nỗ lực chung tay cùng DN, góp sức tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người lao động (NLĐ), nhất là những người không về quê đón Tết.

Xuyên suốt những ngày qua, hàng ngàn phần quà Tết đã được các cấp CĐ cùng DN trao tận tay cho NLĐ. Tình cảm và sự chia sẻ ấy là nguồn động viên với NLĐ khó khăn trong những ngày Tết đến, Xuân về. Anh Nguyễn Văn Thế, bộ phận OPS, máy cẩu của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (TX. Phú Mỹ) phấn khởi khi đón nhận phần quà Tết với bánh, mứt, dầu ăn, hạt nêm... do CĐ và công ty trao tặng. "Cùng với quà tặng, chúng tôi còn được tặng phiếu quà để mua sắm Tết tại siêu thị. Năm nay là năm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty và CĐ vẫn lo Tết đầy đủ cho công nhân khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp", anh Thế chia sẻ.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (TX. Phú Mỹ).



Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay, số lượng NLĐ ở lại đón Tết tại BR-VT đông hơn mọi năm. Các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ đã được các cấp CĐ tích cực triển khai với mong muốn NLĐ xa quê được đón Tết đầm ấm và trọn vẹn. Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân bộ phận OPS Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam(TX.Phú Mỹ) cho biết, quê chị ở Nghệ An. Năm nay do kinh tế khó khăn, mấy tháng trời không có việc làm, thu nhập giảm nên vợ chồng chị quyết định ở lại để tiết kiệm chi phí. "Năm nay, tôi đăng ký ở lại công ty trực Tết, làm việc cùng với anh chị em trong công ty. Mấy hôm nay tôi và mọi người đã được nhận nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt do công ty và CĐ trao tặng. Hơn nữa, chúng tôi còn được LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà nên ai cũng rất vui. Tuy đón Tết xa nhà nhưng tôi cảm thấy ấm lòng", chị Hương cho biết.

Với mong muốn mang Tết ấm đến với NLĐ, các cấp CĐ đã nỗ lực chung tay cùng DN đẩy mạnh hoạt động chăm lo Tết thông qua nhiều hình thức như tặng quà lao động khó khăn; hỗ trợ lao động bị mất việc làm; thăm lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức các điểm bán hàng giảm giá cho lao động... Anh Đậu Đức Huy, nhân viên Công ty TNHH CS Wind Việt Nam quê ở Hà Tĩnh cho biết năm 2016 bị tai nạn trong công ty. Gia đình đang ở nhà trọ, gặp nhiều khó khăn, vợ vừa mới sinh con, anh phải nghỉ việc 3 tháng liền do dịch bệnh COVID-19. Anh được công ty trao tặng 5 triệu đồng và CĐ trao 1 triệu đồng. "Sang năm mới, tôi mong có sức khỏe dồi dào để kiếm tiền xây nhà. Tôi rất cảm ơn LĐLĐ tỉnh đã quan tâm, chăm lo cho người lao động như tôi", anh Huy chia sẻ.

LĐLĐ tỉnh thăm, chúc Tết tại công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Cùng với nỗ lực chăm lo Tết, các DN còn cân đối tài chính để có mức thưởng Tết phù hợp cho NLĐ. Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc đã kịp thời giải quyết lương tháng 13 và thưởng Tết cho nhân viên trước Tết. Ngoài ra, nhân viên đi làm việc trong những ngày Tết, mỗi nhân viên được phong bì lì xì, thưởng thêm 500 ngàn đồng, hỗ trợ thêm 100 ngàn đồng/ngày bữa ăn Tết. Riêng CĐ công ty hỗ trợ phần quà trị giá 1 triệu đồng cho tất cả công đoàn viên.

Theo ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, dù một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID, nhưng bằng mọi nỗ lực, các cấp CĐ đã huy động nguồn lực để chăm lo cho tốt nhất cho NLĐ có Tết đầm ấm.

Bài, ảnh: MAI HOA