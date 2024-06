Tái lập huyện Long Đất

Sau hơn 20 năm chia tách, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sẽ được nhập lại, lấy tên là huyện Long Đất.

Huyện Long Đất có diện tích tự nhiên 267,42km2

Sáng 25/6, Kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất. Huyện Long Đất có diện tích tự nhiên: 267,42km2, quy mô dân số: 241.501 người.

Về thành lập đơn vị hành chính cấp xã, HĐND tỉnh quyết nghị, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ vào xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất; Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ vào TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, lấy tên là TT.Phước Hải, huyện Long Đất; Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành 1 xã, lấy tên là xã Tam An, huyện Long Đất.

Tại TP.Bà Rịa, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, lấy tên là phường Phước Trung.

Với việc sắp xếp trên, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã (7 xã và 4 thị trấn); TP.Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã (3 xã và 7 phường).

Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện

Sau khi thành lập TP.Phú Mỹ và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và 4 huyện: Long Đất, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo và 77 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 28 phường, 6 thị trấn, 43 xã).

Sau khi thành lập, trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Long Đất đặt tại huyện Đất Đỏ hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đã có nhiều thay đổi về diện mạo và có sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Cả 2 huyện đều đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới và đang hướng tới đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, cả 2 huyện và một số đơn vị hành chính cấp xã không đủ điều kiện về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, nên phải thực hiện việc sắp xếp để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với truyền thống cách mạng đoàn kết, gắn bó lâu đời của 2 huyện Long Điền, Đất Đỏ, sau khi sáp nhập sẽ trở thành huyện mới có nhiều lợi thế trong việc phát triển tổng hợp về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21.

Cũng theo ông Mai Ngọc Thuận, việc sáp nhập sẽ làm dôi dư một số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cần có chế độ hỗ trợ từ cả Trung ương lẫn địa phương.

Do đó, việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 là rất cần thiết.

Vì khi đó những trường hợp dôi dư thuộc diện bị tinh giản biên chế ngoài việc được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, còn được hưởng một khoản hỗ trợ bằng 80% tổng kinh phí trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định của của Trung ương, nguồn chi này được chi trả từ ngân sách tỉnh.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU – NHẬT LINH