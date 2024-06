Khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh

Sáng 25/6, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết nghị các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đất đai, pháp chế.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đất đai.

Cụ thể: Bổ sung dự án thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I đối với các nhiệm vụ chưa xác định rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện năm 2024; Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Ban hành tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chủ trương thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU - NHẬT LINH