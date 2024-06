Phát huy vai trò ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngoài lực lượng chức năng, vai trò của ngư dân là rất quan trọng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 (BTL Vùng CSB3) chung quanh nội dung này.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân TP.Vũng Tàu.

* Phóng viên: Thưa Đại tá, công tác giúp đỡ ngư dân vươn khơi, phát triển kinh tế được BTL Vùng CSB3 quan tâm như thế nào?

- Đại tá Lê Văn Tú: Những năm qua, việc đồng hành, giúp đỡ ngư dân được Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng CSB3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Coi đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là lực lượng chuyên trách mà phải phát huy được vai trò của ngư dân. Do đó, BTL Vùng CSB3 luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, công tác dân vận sát thực tiễn, phù hợp với địa bàn, từng đối tượng người dân... Thông qua đó, lực lượng CSB3 động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh, duy trì thực thi pháp luật trên biển; mỗi ngư dân là một chiến sĩ giữ biển, họ là tai mắt kịp thời cung cấp những thông tin quan trọng giúp CSB nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa-xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

* “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một trong những chương trình thiết thực gắn kết với Nhân dân, thời gian qua, đã phát huy hiệu quả như thế nào thưa Đại tá?

- Từ năm 2017, thực hiện chủ trương của Thường vụ, Đảng ủy Cảnh sát biển, đơn vị đã triển khai Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành ven biển. Trọng tâm là các xã, đảo khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, với các hoạt động như: Tuyên truyền pháp luật, biển đảo để ngư dân không đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu người đuối nước cho HS; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân; vệ sinh, bảo vệ môi trường biển; hoạt động văn hóa, văn nghệ; nhận phụng dưỡng mẹ VNAH, đỡ đầu HS là con em ngư dân nghèo, vượt khó, học giỏi; tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn,...

Hơn 5 năm thực hiện Chương trình Công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã đạt được kết quả rất tích cực, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao; tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

* Để chương trình này đạt kết quả cao, thực sự là điểm tựa của ngư dân, thời gian tới BTL Vùng CSB3 tiếp tục triển khai như thế nào thưa Đại tá?

- Đến nay, BTL Vùng CSB3 đã triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 9 tỉnh, thành trên địa bàn đóng quân.

Trong thời gian tới BTL Vùng CSB3 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đẩy mạnh phối hợp với các báo, đài Trung ương và địa phương, tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả, đồng thuận lớn trong các tầng lớp Nhân dân và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đơn vị triển khai mô hình. Tăng cường mối quan hệ với các DN, tổ chức chính trị để huy động được nguồn lực từ các nhà tài trợ cùng tham gia đồng hành với đơn vị trong thực hiện Chương trình.

Đơn vị cũng tiếp tục chỉ đạo các tàu làm nhiệm vụ trên biển, kết hợp làm tốt công tác dân vận giúp đỡ, bảo vệ ngư dân khi khó khăn, chia sẻ, đồng hành với ngư dân góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

