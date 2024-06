Hoàn tất công tác chuẩn bị ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 24/6, đoàn lãnh đạo Bộ Công an do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024, trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay, đơn vị đã hoàn thiện dự thảo tờ trình, nghị quyết và tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá tác động đối với 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách; bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó dân phòng đang hoạt động hiện nay bằng hình thức tổ chức hội nghị triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo đó, số có nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự chiếm 97.44%.

Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, trợ cấp khi bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, tử vong khi thực hiện nhiệm vụ, mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh…

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt đã và đang được thực hiện hoàn tất. Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở diễn ra vào 7h30, ngày 1/7, tại Khu vực Công viên Bãi Trước, phường 1 (TP.Vũng Tàu).

TRÍ NHÂN